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В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/donbass-1869625124.html
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе - РИА Новости, 04.05.2023
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе
Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он заявлял, что Киев копит силы на краснолиманском направлении и может совершить попытку контрнаступления в период майских праздников. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html
россия
украина
луганская народная республика
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе

Подполковник Марочко заявил, что Украина пытается вести контрнаступление в Донбассе

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее он заявлял, что Киев копит силы на краснолиманском направлении и может совершить попытку контрнаступления в период майских праздников.
«
"Сейчас нормализовались погодные условия, и возможностей у противника стало намного больше. Сейчас мне поступает информация со всех направлений, что противник предпринимает контрнаступательные действия, самая острая обстановка в районе населённого пункта Артёмовск", - сказал Марочко.
В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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