https://ria.ru/20230504/donbass-1869625124.html
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе - РИА Новости, 04.05.2023
В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе
Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он заявлял, что Киев копит силы на краснолиманском направлении и может совершить попытку контрнаступления в период майских праздников. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе
Подполковник Марочко заявил, что Украина пытается вести контрнаступление в Донбассе