https://ria.ru/20230504/donbass-1869625124.html

В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе

В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе - РИА Новости, 04.05.2023

В Луганске заявили о попытках Украины контрнаступать в Донбассе

Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:32

2023-05-04T12:32

2023-05-04T12:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:414:2742:1956_1920x0_80_0_0_603fa8b282cecdf6bb507bbf2b4f0ff8.jpg

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Киев предпринимает попытки к контрнаступлению в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он заявлял, что Киев копит силы на краснолиманском направлении и может совершить попытку контрнаступления в период майских праздников. В среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".

https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, ситуация в днр и лнр