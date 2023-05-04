https://ria.ru/20230504/delo-1869698222.html

Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник

Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023

Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник

Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:51

2023-05-04T15:51

2023-05-04T16:34

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК (Оправдание терроризма)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что дело расследуют в Москве, саму Беркович не задерживали. Сегодня мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного против дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". Беркович поставила спектакль "Финист Ясный Сокол" в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, россия