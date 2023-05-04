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Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 04.05.2023
Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:51
2023-05-04T15:51
2023-05-04T16:34
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК (Оправдание терроризма)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что дело расследуют в Москве, саму Беркович не задерживали. Сегодня мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного против дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". Беркович поставила спектакль "Финист Ясный Сокол" в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Культура
Против Беркович завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Источник: против режиссера Евгении Беркович завели дело об оправдании терроризма