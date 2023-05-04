Россия подняла тему биолабораторий США на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Российская делегация подняла тему биолабораторий США на саммите ПАЧЭС в Анкаре
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Российская делегация на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре подняла тему биолабораторий США в странах-участницах организации, сообщила российским журналистам председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
Делегация Федерального собрания РФ во главе с Тимофеевой участвует в юбилейном саммите спикеров парламентов государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.
"Мы рассказали о том, что буквально недавно российская делегация на ПАЧЭС закончила расследование, проводимое вместе с Советом Федерации, о биолабораториях США на территории стран-участниц организации. Мы обратились ко всем парламентам мира о том, что есть серьезная угроза, когда на территории ряда стран размещаются эти биолаборатории, выращиваются патогены. Мы призвали парламенты проконтролировать те лаборатории, которые находятся у них по договорам. Это наш призыв в том числе", - сказала Тимофеева.
Российский Совфед 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.