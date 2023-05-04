https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 04.05.2023

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны в Воронежской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:46

2023-05-04T08:46

2023-05-04T09:28

происшествия

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.Губернатор отметил, что жизни жителей региона ничего не угрожает, он держит ситуацию на личном контроле.В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы силовых служб.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)