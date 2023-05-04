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Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 04.05.2023 (обновлено: 09:28 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 04.05.2023
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
Силы противовоздушной обороны в Воронежской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:46
2023-05-04T09:28
происшествия
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.Губернатор отметил, что жизни жителей региона ничего не угрожает, он держит ситуацию на личном контроле.В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы силовых служб.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (государственный служащий)
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, жертв и разрушений нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.
Губернатор отметил, что жизни жителей региона ничего не угрожает, он держит ситуацию на личном контроле.
В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы силовых служб.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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