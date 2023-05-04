https://ria.ru/20230504/bali-1869605833.html

Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме - РИА Новости, 04.05.2023

Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:40

2023-05-04T11:40

2023-05-04T14:26

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik. Туристов отправят на родину 12 мая. "До этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов, где мы продолжим оформлять процедуру депортации", – приводит портал слова представителя иммиграционной службы.Россиян обвиняют в нарушении норм поведения, они танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких, снимали себя на видео, позировали в неподобающей одежде – открытом топе. На замечания местных жителей путешественники не реагировали.Ранее власти Бали депортировали россиянина за фотографию без штанов на вулкане Агунг, который считается священным у жителей, и россиянку за фото в обнаженном виде на фоне сакрального для местных эвкалипта.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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