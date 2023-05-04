Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме
СМИ: российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме
© iStock.com / Yumi miniВорота храма Лемпуянг Лухур на Бали
© iStock.com / Yumi mini
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik.
Туристов отправят на родину 12 мая. "До этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов, где мы продолжим оформлять процедуру депортации", – приводит портал слова представителя иммиграционной службы.
Россиян обвиняют в нарушении норм поведения, они танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких, снимали себя на видео, позировали в неподобающей одежде – открытом топе. На замечания местных жителей путешественники не реагировали.
Ранее власти Бали депортировали россиянина за фотографию без штанов на вулкане Агунг, который считается священным у жителей, и россиянку за фото в обнаженном виде на фоне сакрального для местных эвкалипта.
Ранее власти Бали депортировали россиянина за фотографию без штанов на вулкане Агунг, который считается священным у жителей, и россиянку за фото в обнаженном виде на фоне сакрального для местных эвкалипта.