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Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
11:40 04.05.2023 (обновлено: 14:26 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bali-1869605833.html
Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме
Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме - РИА Новости, 04.05.2023
Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме
Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:40
2023-05-04T14:26
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik. Туристов отправят на родину 12 мая. "До этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов, где мы продолжим оформлять процедуру депортации", – приводит портал слова представителя иммиграционной службы.Россиян обвиняют в нарушении норм поведения, они танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких, снимали себя на видео, позировали в неподобающей одежде – открытом топе. На замечания местных жителей путешественники не реагировали.Ранее власти Бали депортировали россиянина за фотографию без штанов на вулкане Агунг, который считается священным у жителей, и россиянку за фото в обнаженном виде на фоне сакрального для местных эвкалипта.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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Российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

СМИ: российских туристов депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

© iStock.com / Yumi miniВорота храма Лемпуянг Лухур на Бали
Ворота храма Лемпуянг Лухур на Бали - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© iStock.com / Yumi mini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Двух граждан России 35 и 37 лет депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное поведение у религиозной святыни, сообщает Detik.
Туристов отправят на родину 12 мая. "До этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов, где мы продолжим оформлять процедуру депортации", – приводит портал слова представителя иммиграционной службы.
Россиян обвиняют в нарушении норм поведения, они танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких, снимали себя на видео, позировали в неподобающей одежде – открытом топе. На замечания местных жителей путешественники не реагировали.

Ранее власти Бали депортировали россиянина за фотографию без штанов на вулкане Агунг, который считается священным у жителей, и россиянку за фото в обнаженном виде на фоне сакрального для местных эвкалипта.
Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии
27 марта, 08:00
 
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