Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге
Следствие попросило арестовать подростков, подозреваемых в убийстве девочки в Петербурге
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там юноша забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом.
"Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме ввиду возраста подозреваемых.