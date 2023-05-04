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Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
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14:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/arest-1869671947.html
Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге
Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге
Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:32
2023-05-04T14:32
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там юноша забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. "Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме ввиду возраста подозреваемых.
https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге

Следствие попросило арестовать подростков, подозреваемых в убийстве девочки в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там юноша забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом.
"Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме ввиду возраста подозреваемых.
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