https://ria.ru/20230504/arest-1869671947.html

Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге

Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023

Следствие запросило арест подростков, подозреваемых в убийстве в Петербурге

Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:32

2023-05-04T14:32

2023-05-04T14:32

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте двух подростков, подозреваемых в жестоком убийстве девочки в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там юноша забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. "Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе судов РИА Новости уточнили, что заседание по избранию меры пресечения будет проходить в закрытом режиме ввиду возраста подозреваемых.

https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург