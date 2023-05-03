https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869371349.html
"Как он смеет?" Новое заявление Зеленского шокировало пользователей Сети
"Как он смеет?" Новое заявление Зеленского шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 03.05.2023
"Как он смеет?" Новое заявление Зеленского шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об утечках секретных данных Пентагона. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:15
2023-05-03T12:15
2023-05-03T12:16
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об утечках секретных данных Пентагона.В интервью The Washington Post украинский политик заявил, что узнал об инциденте из новостей, отметив, что это плохо скажется на репутации Белого дома и Соединенных Штатов."Вот это чувство собственного достоинства после всего, что предоставили ему США. Актер многого о себе думает", — Altaness60"Неужели Зеленский действительно считает себя партнером Запада в этом конфликте, вызванном США и НАТО? Он всего лишь продажный получатель пособия без какой-либо настоящей власти на Украине, которую он обменял на деньги и оружие", — написал Are Collins."Вместо того, чтобы нас критиковать, он должен быть благодарен за миллиарды полученных долларов. Байден ему ничем не обязан", — прокомментировал cryMED_x.Один из комментаторов также отметил, что Зеленский скоро лишится поддержки на Западе, если продолжит делать такие заявления.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, twitter, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Twitter, Министерство обороны США
"Как он смеет?" Новое заявление Зеленского шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за его заявление об утечках Пентагона