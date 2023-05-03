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В Ленинградской области запретили полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023
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23:43 03.05.2023 (обновлено: 00:08 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/zapret-1869530679.html
В Ленинградской области запретили полеты дронов
В Ленинградской области запретили полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023
В Ленинградской области запретили полеты дронов
Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T23:43
2023-05-04T00:08
ленинградская область
россия
александр дрозденко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В своем телеграм-канале он сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе."Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры - транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию", - написал он.Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.
https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869525984.html
ленинградская область
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области запретили полеты дронов

На всей территории Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В своем телеграм-канале он сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе.
"Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры - транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию", - написал он.
Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
Вчера, 23:55
 
Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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