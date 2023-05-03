https://ria.ru/20230503/zapret-1869530679.html

В Ленинградской области запретили полеты дронов

В Ленинградской области запретили полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023

В Ленинградской области запретили полеты дронов

Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-03T23:43

2023-05-03T23:43

2023-05-04T00:08

ленинградская область

россия

александр дрозденко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В своем телеграм-канале он сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе."Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры - транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию", - написал он.Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.

https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869525984.html

ленинградская область

россия

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Наталья Макарова

ленинградская область, россия, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)