https://ria.ru/20230503/zapret-1869530679.html
В Ленинградской области запретили полеты дронов
В Ленинградской области запретили полеты дронов - РИА Новости, 04.05.2023
В Ленинградской области запретили полеты дронов
Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T23:43
2023-05-03T23:43
2023-05-04T00:08
ленинградская область
россия
александр дрозденко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников ввели на всей территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В своем телеграм-канале он сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе."Про беспилотники: запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры - транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий, с указанием цели, места и времени работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию", - написал он.Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.
https://ria.ru/20230503/bespilotnik-1869525984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, александр дрозденко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области запретили полеты дронов
На всей территории Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников