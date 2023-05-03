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На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы - РИА Новости, 03.05.2023
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17:39 03.05.2023 (обновлено: 18:29 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы - РИА Новости, 03.05.2023
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:39
2023-05-03T18:29
происшествия
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гатчинский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство.Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты проверяют информацию о возможной угрозе теракта.В понедельник злоумышленники подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. При этом неподалеку нашли еще один заряд, который взрывотехники позже сняли и разминировали. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.
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ленинградская область
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россия
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происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гатчинский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Гатчинский район, Россия
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы

В Ленинградской области на территории ЛЭП нашли шесть предметов, похожих на взрывчатку

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство.
«

"Сегодня около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово в ходе осмотра территории сотрудниками Росгвардии на линии электропередачи обнаружено шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты проверяют информацию о возможной угрозе теракта.
В понедельник злоумышленники подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. При этом неподалеку нашли еще один заряд, который взрывотехники позже сняли и разминировали. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.
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ПроисшествияЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Гатчинский районРоссия
 
 
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