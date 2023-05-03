https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html

На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы

На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы - РИА Новости, 03.05.2023

На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы

Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:39

2023-05-03T17:39

2023-05-03T18:29

происшествия

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гатчинский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство.Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты проверяют информацию о возможной угрозе теракта.В понедельник злоумышленники подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. При этом неподалеку нашли еще один заряд, который взрывотехники позже сняли и разминировали. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.

https://ria.ru/20230503/terakt-1869329677.html

ленинградская область

гатчинский район

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гатчинский район, россия