https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы - РИА Новости, 03.05.2023
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:39
2023-05-03T17:39
2023-05-03T18:29
происшествия
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гатчинский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство.Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты проверяют информацию о возможной угрозе теракта.В понедельник злоумышленники подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. При этом неподалеку нашли еще один заряд, который взрывотехники позже сняли и разминировали. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.
https://ria.ru/20230503/terakt-1869329677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гатчинский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Гатчинский район, Россия
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
В Ленинградской области на территории ЛЭП нашли шесть предметов, похожих на взрывчатку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Шесть предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружили при осмотре линии электропередачи в Ленинградской области, сообщило региональное правительство.
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"Сегодня около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово в ходе осмотра территории сотрудниками Росгвардии на линии электропередачи обнаружено шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства", — говорится в заявлении.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Сейчас специалисты проверяют информацию о возможной угрозе теракта.
В понедельник злоумышленники подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. При этом неподалеку нашли еще один заряд, который взрывотехники позже сняли и разминировали. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.
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