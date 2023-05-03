https://ria.ru/20230503/volontery-1869513978.html

Волонтеры проследят за благоустройством Ленобласти

Волонтеры проследят за благоустройством Ленобласти - РИА Новости, 03.05.2023

Волонтеры проследят за благоустройством Ленобласти

Волонтеры и депутаты регионального Заксобрания будут следить за качеством содержания благоустроенных территорий в Ленинградской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:59

2023-05-03T20:59

2023-05-03T20:59

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Волонтеры и депутаты регионального Заксобрания будут следить за качеством содержания благоустроенных территорий в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко."За любым благоустройством нужно следить. Вопрос в контроле. Тем более, каждый объект имеет не менее пяти лет гарантийного срока. Поэтому сегодня с коллегами приняли решение, что в рамках партийного проекта "Единой России" создадим волонтерское движение, которое вне гарантийного срока будет следить за качеством работ и устранять замечания", — пояснил Дрозденко.По его словам, за последние пять лет по федеральным и региональным программам в Ленобласти благоустроили 670 пространств. При этом менее, чем по 5% от всех реализованных проектов были претензии к работе подрядчиков.В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации напомнили, что в 2023 году Ленинградская область третий год подряд стала лидером в реестре лучших практик Минстроя России по благоустройству — от региона в него вошли 12 проектов общественных территорий. К началу текущего года плановые показатели индекса качества городской среды достигнуты в 20 городах из 23. В 2023 году по федеральным программам планируется благоустроить 112 общественных пространств. Шесть территорий получат новое дыхание благодаря победе в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для их реализации из федерального бюджета было выделено более двух миллиардов рублей."Сегодня жители Ленинградской области уже активно участвуют в голосовании по выбору дизайн-проектов благоустройства на портале 47.gorodsreda.ru. За последние две недели свои голоса отдали 48 тысяч человек. Итогом голосования станет благоустройство общественнных территорий в 29 населенных пунктах по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230412/blagoustroystvo-1864844451.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия