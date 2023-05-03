https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869444906.html

Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной

Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной - РИА Новости, 03.05.2023

Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной

Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по обвинению в убийстве новорожденной дочери, тело которой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:19

2023-05-03T16:19

2023-05-03T16:19

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

калининск

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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по обвинению в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. Ранее следствие заявило, что в ноябре прошлого года жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. СК завел дело по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в телеграм-канале СУСК. В ведомстве уточнили, что женщина на учете по беременности не состояла. Прокуратура области уточняет в своем телеграм-канале, что, как установил суд, подсудимая у себя дома родила дочку, а затем из-за того, что ребенок плакал и не засыпал, закрыла ему рукой рот и нос, пока младенец не перестал подавать признаки жизни, после чего спрятала тело девочки, закопав в лесу вблизи Калининска. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869189230.html

https://ria.ru/20230501/arest-1868948131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети, калининск