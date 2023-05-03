https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869444906.html
Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной
Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной - РИА Новости, 03.05.2023
Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной
Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по обвинению в убийстве новорожденной дочери, тело которой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:19
2023-05-03T16:19
2023-05-03T16:19
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
калининск
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САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по обвинению в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. Ранее следствие заявило, что в ноябре прошлого года жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. СК завел дело по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в телеграм-канале СУСК. В ведомстве уточнили, что женщина на учете по беременности не состояла. Прокуратура области уточняет в своем телеграм-канале, что, как установил суд, подсудимая у себя дома родила дочку, а затем из-за того, что ребенок плакал и не засыпал, закрыла ему рукой рот и нос, пока младенец не перестал подавать признаки жизни, после чего спрятала тело девочки, закопав в лесу вблизи Калининска. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230502/ubiystvo-1869189230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети, калининск
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети, Калининск
Жительнице Саратовской области дали условный срок за убийство новорожденной
Жительница саратовского Калининска получила условный срок за убийство новорожденной дочери
САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости.
Суд в Саратовской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно по обвинению в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщили региональные прокуратура
и управление СК РФ.
Ранее следствие заявило, что в ноябре прошлого года жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. СК завел дело по статье УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".
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"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в телеграм-канале СУСК.
В ведомстве уточнили, что женщина на учете по беременности не состояла.
Прокуратура области уточняет в своем телеграм-канале, что, как установил суд, подсудимая у себя дома родила дочку, а затем из-за того, что ребенок плакал и не засыпал, закрыла ему рукой рот и нос, пока младенец не перестал подавать признаки жизни, после чего спрятала тело девочки, закопав в лесу вблизи Калининска.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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