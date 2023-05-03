https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html

"Взял молоток и камеру". На что пошел питерский школьник ради лайков

"Взял молоток и камеру". На что пошел питерский школьник ради лайков - РИА Новости, 03.05.2023

"Взял молоток и камеру". На что пошел питерский школьник ради лайков

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве 13-летней школьницы. По данным следствия, ее до смерти забили молотком. Все снимали на камеру —... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:18

2023-05-03T14:18

2023-05-03T14:37

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Александр Абрамов. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве 13-летней школьницы. По данным следствия, ее до смерти забили молотком. Все снимали на камеру — "для самоутверждения". О резонансном деле — в материале РИА Новости.Телефонный подлогУченица седьмого класса одной из гимназий Центрального района Петербурга Марина (имена подростков изменены) днем 30 апреля вышла из дома. И не вернулась. На следующий день ее мать обратилась в полицию.Ночью, как сообщает телеграм-канал "112", ей приходили сообщения с номера дочери. Примерное содержание: "ушла в поисках новой жизни, возвращаться не хочу".Как позже выяснилось, это отправляли 16-летний Андрей и 15-летняя Анна, его подруга.По версии следствия, именно Андрей несколько раз ударил жертву молотком по голове, подойдя к ней со спины. От травм школьница скончалась.Тело сбросили в могилу. Туда же — сумочку погибшей, телефон и орудие убийства.Бред величияПодозреваемого нашли быстро. Дело в том, что он признался во всем родителям — те отдыхали в Гурзуфе. Отец подростка тут же связался с полицией.Андрея задержали дома, в ЖК "Шуваловский". Тело жертвы обнаружили в парке неподалеку.Подросток не отпирался. Более того, рассказал о содеянном публично — в своем телеграм-канале, созданном за несколько дней до этого."Так заканчивается моя история. Я был социопатом и никого никогда не любил. И все это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил Марину, свою знакомую! Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать. Я понимаю, что мне не избежать наказания. Я просто покончу с собой", — вот одна из его прощальных записей.В другой публикации он рассуждает о мегаломании, бреде величия.По данным местных СМИ, больше года Андрей наблюдался у психолога. Увлекался оккультизмом — на это указывают опубликованные в интернете фотографии подростка."Ни в чем подозрительном раньше его не замечали. Со слов жильцов, на него порой жаловались в школе — хамил, огрызался, опаздывал на уроки. Однако в целом учился прилежно и даже участвовал в олимпиадах. Правда, у него часто менялось настроение, был слишком эмоциональным", — рассказал агентству один из соседей подозреваемого.Суровое наказаниеУбийство 13-летней Марины зафиксировала Анна, та самая подруга Андрея. "Когда подозреваемый стал забивать девочку молотком, его знакомая снимала это крупным планом. Камера не дрожала", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.К преступлению готовились: могилу вырыли заранее. Как считает следствие, подростки "решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения" — скорее всего, чтобы выложить видео в Сеть. Жертва была их знакомой. Ее "под обманным предлогом пригласили на пикник".В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили дело по статье 105 УК. Кроме того, прокуроры проверят "исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". В частности, выяснят, как подозреваемых воспитывали родители.В случае обвинительного приговора, им, как несовершеннолетним, грозит до десяти лет колонии.

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)