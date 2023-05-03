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Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге - РИА Новости, 03.05.2023
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11:57 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге - РИА Новости, 03.05.2023
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге
Двое подростков, задержанных в Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком убийстве школьницы "для самоутверждения", снимали его на видео, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:57
2023-05-03T11:57
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Двое подростков, задержанных в Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком убийстве школьницы "для самоутверждения", снимали его на видео, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Городской главк СК РФ сообщил в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Заранее выкопав импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово, соучастники 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник. Юноша забил ее молотком, затем тело закопали. "Все это фиксировалось на видео. Когда подозреваемый стал забивать девочку молотком, его знакомая снимала это крупным планом. Камера не дрожала", - рассказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как информировало городское следственное управление, подозреваемые подростки переписывались по мобильному телефону жертвы с ее матерью, чтобы ввести ее в заблуждение относительно того, где находится дочь. Затем, разбив телефон, они выбросили его в импровизированную могилу вместе с вещами девочки. В результате мать сообщила правоохранителям о пропаже ребенка. ГСУСК сообщало также, что 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869335287.html
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге

Источник: подозреваемые в убийстве школьницы в Петербурге подростки снимали его на видео

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Двое подростков, задержанных в Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком убийстве школьницы "для самоутверждения", снимали его на видео, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Городской главк СК РФ сообщил в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Заранее выкопав импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово, соучастники 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник. Юноша забил ее молотком, затем тело закопали.
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"Все это фиксировалось на видео. Когда подозреваемый стал забивать девочку молотком, его знакомая снимала это крупным планом. Камера не дрожала", - рассказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Как информировало городское следственное управление, подозреваемые подростки переписывались по мобильному телефону жертвы с ее матерью, чтобы ввести ее в заблуждение относительно того, где находится дочь. Затем, разбив телефон, они выбросили его в импровизированную могилу вместе с вещами девочки. В результате мать сообщила правоохранителям о пропаже ребенка.
ГСУСК сообщало также, что 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.
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