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Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться - РИА Новости, 03.05.2023
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08:00 03.05.2023 (обновлено: 08:03 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html
Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться
Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться - РИА Новости, 03.05.2023
Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться
Мания смены пола в США долгое время поражала наблюдателей. Зачем, казалось бы, раскачивать психически неустойчивых людей, делать инвалидами собственное... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:00
2023-05-03T08:03
аналитика
сша
америка
марджори тейлор грин
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Мания смены пола в США долгое время поражала наблюдателей. Зачем, казалось бы, раскачивать психически неустойчивых людей, делать инвалидами собственное население, насаждать откровенно бредовые идеи?После ужасного расстрела в нэшвилльской школе, где женщина, считающая себя мужчиной, убила трех маленьких детей и трех взрослых, многое стало понятно. Это был в чистом виде терроризм, продиктованный ненавистью к здоровым людям.Расстрел состоялся накануне Дня гордости трансгендеров, который проходит 31 марта. На эту дату в Вашингтоне был запланирован "День мести трансов" (Trans Vengeance Day) — многочисленный митинг, в ходе которого трансгендеры собирались обличать "трансфобов" за то, что те не так на них смотрят и вообще не уважают. После массового убийства митинг отменили, а напомнившую о нем конгрессвуман Марджори Тейлор Грин забанили в Twitter.Политическую поддержку нэшвилльскому теракту немедленно оказали демократы. Всего через несколько часов после расстрела пресс-секретарь демократического губернатора Аризоны Джослин Берри опубликовала в своем твиттере изображение женщины с двумя пистолетами в руках. Подпись гласила: "Это мы, когда мы видим трансфобов." Берри вскоре уволили, но осадочек у всех остался.Стало хорошо видно, что трансгендеры — это не про радужную любовь или розовых поняш. Это боевое агрессивное меньшинство, которое изначально нацелено на конфликт с нормальным — цисгендерным — большинством.Отчасти бедолаг можно понять. Всеми средствами хитроумной пропаганды — от рекламы до Голливуда — американцу с неустойчивой психикой внушается, что есть такая сверхраса исключительных уберменшей, которые не имеют ничего общего с обычными людишками, копошащимися в своей рутине "дом-работа-церковь". Возникает ощущение, что это светлоликие создания типа "люди Икс" и даже, возможно, с теми же суперспособностями.Попасть в расу сверхлюдей нелегко, но можно. Надо пить гормональные таблетки и отрезать себе половые признаки. Ну хорошо. Пропили, отрезали, пришили, если надо. Пережили чудовищные страдания на самом деле. А дальше что? А дальше-то ничего не меняется.Рутина все та же. Денег так же ни на что не хватает. Любви как не было, так и нет — что уж говорить про суперспособности. Плюс к этому все болит. А вокруг ходят миллионы здоровых людей, не купившихся на этот жуткий лохотрон. Разумеется, у трансгендеров возникает к ним жуткая ненависть, а как иначе-то? Тем более, что пути обратно нет. Этот, не к ночи будь помянут, "переход" — это ведь пожизненно.И вот через несколько дней после нэшвилльского расстрела трасгендерный активист Тара Джей (он биологический мужчина, на минуточку) призвал своих подписчиков в ТикТоке закупаться огнестрельным оружием. "Если вы загоните дикое животное в угол, оно станет опасным животным, — говорит он. — Так что, если ты собрался умереть на вершине своей праведности и морального большинства, тогда давай. &lt;…&gt; Только посмей остановить меня, когда я иду в женский туалет, это будет последняя ошибка в твоей жизни". Нет нужды говорить, что за призывы к убийству и разжигание ненависти "активисту" ничего не было — он просто удалил свой пост, хотя мыслей, кажется, не изменил.Вот эти ребята, накачанные гормонами и болеутоляющими, и станут главным боевым меньшинством демпартии США на грядущих президентских выборах. Чернокожим из BLM удалось отлично закошмарить избирателей в 2020-м и пропихнуть Сонного Джо в Белый дом, однако поднять их в следующий раз будет трудно. Активисты увидели, что вся прибыль досталась их руководству, а без денег они драться на улицы не пойдут.Тут-то и подоспели трансгендеры. Раньше они угрожали убийством Джоан Роулинг. Сегодня они составляют расстрельные списки своих критиков, тренируются захватывать здания законодательных собраний штатов и устраивают драки с "трансфобами". Пресса почтительно называет их "трансповстанцами".Демократическая партия десятилетиями разгуливала меньшинства, чтобы вербовать там боевиков для выборов. В XIX веке нью-йоркские демократы добивались нужного исхода выборов с помощью местных криминальных авторитетов — это процесс хорошо показан в "Бандах Нью-Йорка" Скорсезе. В XX веке демполитики активно сотрудничали с итальянскими крестными отцами.Сейчас нацменьшинства практически кончились, никто за демократов драться на улицах не хочет. Что ж, новое меньшинство слепили прямо на коленке, "из того, что было". Видимо, оно и будет обеспечивать Джо Байдену победу на выборах-2024.Причем с одной стороны, нормальных американцев будут прессовать на улицах мужчины в женских платьях с автоматами. А с другой, вся госпропаганда будет внушать им, что эти мужчины — лучшие люди на Земле, и уговаривать сделать своих детей такими же.Кстати, на подходе уже новое меньшинство. Это "трансвалидные" люди — они добровольно ампутируют себе конечности, ослепляют себя, в общем, "выбирают увечность", как об этом принято говорить на политкорректном новоязе, и идентифицируют себя как инвалидов. Невероятно звучит, но американские врачи уже делают бешеные деньги на этом "хобби". Нетрудно предсказать, что вскоре эти несчастные тоже начнут составлять "расстрельные списки". Демпартии стоило бы к ним присмотреться.Все это обещает сделать избирательную кампанию 2024 года весьма интересной. Непонятно только, сумеют ли Штаты ее пережить?
https://radiosputnik.ria.ru/20230328/strelba-1861119368.html
https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html
https://ria.ru/20230405/shkolniki-1863351027.html
https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html
https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html
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аналитика, сша, америка, марджори тейлор грин, джоан роулинг (джоан мюррэй), джо байден, twitter, вашингтон (город)
Аналитика, США, Америка, Марджори Тейлор Грин, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Джо Байден, Twitter, Вашингтон (город)

Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться

© AFP 2023 / Angela WeissМужчина с флагом США на Манхэттене в Нью-Йорке, США
Мужчина с флагом США на Манхэттене в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
Мужчина с флагом США на Манхэттене в Нью-Йорке, США
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Мания смены пола в США долгое время поражала наблюдателей. Зачем, казалось бы, раскачивать психически неустойчивых людей, делать инвалидами собственное население, насаждать откровенно бредовые идеи?
После ужасного расстрела в нэшвилльской школе, где женщина, считающая себя мужчиной, убила трех маленьких детей и трех взрослых, многое стало понятно. Это был в чистом виде терроризм, продиктованный ненавистью к здоровым людям.
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Расстрел состоялся накануне Дня гордости трансгендеров, который проходит 31 марта. На эту дату в Вашингтоне был запланирован "День мести трансов" (Trans Vengeance Day) — многочисленный митинг, в ходе которого трансгендеры собирались обличать "трансфобов" за то, что те не так на них смотрят и вообще не уважают. После массового убийства митинг отменили, а напомнившую о нем конгрессвуман Марджори Тейлор Грин забанили в Twitter.
Политическую поддержку нэшвилльскому теракту немедленно оказали демократы. Всего через несколько часов после расстрела пресс-секретарь демократического губернатора Аризоны Джослин Берри опубликовала в своем твиттере изображение женщины с двумя пистолетами в руках. Подпись гласила: "Это мы, когда мы видим трансфобов." Берри вскоре уволили, но осадочек у всех остался.
Стало хорошо видно, что трансгендеры — это не про радужную любовь или розовых поняш. Это боевое агрессивное меньшинство, которое изначально нацелено на конфликт с нормальным — цисгендерным — большинством.
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Отчасти бедолаг можно понять. Всеми средствами хитроумной пропаганды — от рекламы до Голливуда — американцу с неустойчивой психикой внушается, что есть такая сверхраса исключительных уберменшей, которые не имеют ничего общего с обычными людишками, копошащимися в своей рутине "дом-работа-церковь". Возникает ощущение, что это светлоликие создания типа "люди Икс" и даже, возможно, с теми же суперспособностями.
Попасть в расу сверхлюдей нелегко, но можно. Надо пить гормональные таблетки и отрезать себе половые признаки. Ну хорошо. Пропили, отрезали, пришили, если надо. Пережили чудовищные страдания на самом деле. А дальше что? А дальше-то ничего не меняется.
Рутина все та же. Денег так же ни на что не хватает. Любви как не было, так и нет — что уж говорить про суперспособности. Плюс к этому все болит. А вокруг ходят миллионы здоровых людей, не купившихся на этот жуткий лохотрон. Разумеется, у трансгендеров возникает к ним жуткая ненависть, а как иначе-то? Тем более, что пути обратно нет. Этот, не к ночи будь помянут, "переход" — это ведь пожизненно.
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И вот через несколько дней после нэшвилльского расстрела трасгендерный активист Тара Джей (он биологический мужчина, на минуточку) призвал своих подписчиков в ТикТоке закупаться огнестрельным оружием. "Если вы загоните дикое животное в угол, оно станет опасным животным, — говорит он. — Так что, если ты собрался умереть на вершине своей праведности и морального большинства, тогда давай. <…> Только посмей остановить меня, когда я иду в женский туалет, это будет последняя ошибка в твоей жизни".
Нет нужды говорить, что за призывы к убийству и разжигание ненависти "активисту" ничего не было — он просто удалил свой пост, хотя мыслей, кажется, не изменил.
Вот эти ребята, накачанные гормонами и болеутоляющими, и станут главным боевым меньшинством демпартии США на грядущих президентских выборах. Чернокожим из BLM удалось отлично закошмарить избирателей в 2020-м и пропихнуть Сонного Джо в Белый дом, однако поднять их в следующий раз будет трудно. Активисты увидели, что вся прибыль досталась их руководству, а без денег они драться на улицы не пойдут.
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Тут-то и подоспели трансгендеры. Раньше они угрожали убийством Джоан Роулинг. Сегодня они составляют расстрельные списки своих критиков, тренируются захватывать здания законодательных собраний штатов и устраивают драки с "трансфобами". Пресса почтительно называет их "трансповстанцами".
Демократическая партия десятилетиями разгуливала меньшинства, чтобы вербовать там боевиков для выборов. В XIX веке нью-йоркские демократы добивались нужного исхода выборов с помощью местных криминальных авторитетов — это процесс хорошо показан в "Бандах Нью-Йорка" Скорсезе. В XX веке демполитики активно сотрудничали с итальянскими крестными отцами.
Сейчас нацменьшинства практически кончились, никто за демократов драться на улицах не хочет. Что ж, новое меньшинство слепили прямо на коленке, "из того, что было". Видимо, оно и будет обеспечивать Джо Байдену победу на выборах-2024.
Причем с одной стороны, нормальных американцев будут прессовать на улицах мужчины в женских платьях с автоматами. А с другой, вся госпропаганда будет внушать им, что эти мужчины — лучшие люди на Земле, и уговаривать сделать своих детей такими же.
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Кстати, на подходе уже новое меньшинство. Это "трансвалидные" люди — они добровольно ампутируют себе конечности, ослепляют себя, в общем, "выбирают увечность", как об этом принято говорить на политкорректном новоязе, и идентифицируют себя как инвалидов. Невероятно звучит, но американские врачи уже делают бешеные деньги на этом "хобби". Нетрудно предсказать, что вскоре эти несчастные тоже начнут составлять "расстрельные списки". Демпартии стоило бы к ним присмотреться.
Все это обещает сделать избирательную кампанию 2024 года весьма интересной. Непонятно только, сумеют ли Штаты ее пережить?
 
АналитикаСШААмерикаМарджори Тейлор ГринДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Джо БайденTwitterВашингтон (город)
 
 
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