https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться

Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться - РИА Новости, 03.05.2023

Америку закошмарят боевые трансгендеры. А она будет платить и каяться

Мания смены пола в США долгое время поражала наблюдателей. Зачем, казалось бы, раскачивать психически неустойчивых людей, делать инвалидами собственное... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:03

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Мания смены пола в США долгое время поражала наблюдателей. Зачем, казалось бы, раскачивать психически неустойчивых людей, делать инвалидами собственное население, насаждать откровенно бредовые идеи?После ужасного расстрела в нэшвилльской школе, где женщина, считающая себя мужчиной, убила трех маленьких детей и трех взрослых, многое стало понятно. Это был в чистом виде терроризм, продиктованный ненавистью к здоровым людям.Расстрел состоялся накануне Дня гордости трансгендеров, который проходит 31 марта. На эту дату в Вашингтоне был запланирован "День мести трансов" (Trans Vengeance Day) — многочисленный митинг, в ходе которого трансгендеры собирались обличать "трансфобов" за то, что те не так на них смотрят и вообще не уважают. После массового убийства митинг отменили, а напомнившую о нем конгрессвуман Марджори Тейлор Грин забанили в Twitter.Политическую поддержку нэшвилльскому теракту немедленно оказали демократы. Всего через несколько часов после расстрела пресс-секретарь демократического губернатора Аризоны Джослин Берри опубликовала в своем твиттере изображение женщины с двумя пистолетами в руках. Подпись гласила: "Это мы, когда мы видим трансфобов." Берри вскоре уволили, но осадочек у всех остался.Стало хорошо видно, что трансгендеры — это не про радужную любовь или розовых поняш. Это боевое агрессивное меньшинство, которое изначально нацелено на конфликт с нормальным — цисгендерным — большинством.Отчасти бедолаг можно понять. Всеми средствами хитроумной пропаганды — от рекламы до Голливуда — американцу с неустойчивой психикой внушается, что есть такая сверхраса исключительных уберменшей, которые не имеют ничего общего с обычными людишками, копошащимися в своей рутине "дом-работа-церковь". Возникает ощущение, что это светлоликие создания типа "люди Икс" и даже, возможно, с теми же суперспособностями.Попасть в расу сверхлюдей нелегко, но можно. Надо пить гормональные таблетки и отрезать себе половые признаки. Ну хорошо. Пропили, отрезали, пришили, если надо. Пережили чудовищные страдания на самом деле. А дальше что? А дальше-то ничего не меняется.Рутина все та же. Денег так же ни на что не хватает. Любви как не было, так и нет — что уж говорить про суперспособности. Плюс к этому все болит. А вокруг ходят миллионы здоровых людей, не купившихся на этот жуткий лохотрон. Разумеется, у трансгендеров возникает к ним жуткая ненависть, а как иначе-то? Тем более, что пути обратно нет. Этот, не к ночи будь помянут, "переход" — это ведь пожизненно.И вот через несколько дней после нэшвилльского расстрела трасгендерный активист Тара Джей (он биологический мужчина, на минуточку) призвал своих подписчиков в ТикТоке закупаться огнестрельным оружием. "Если вы загоните дикое животное в угол, оно станет опасным животным, — говорит он. — Так что, если ты собрался умереть на вершине своей праведности и морального большинства, тогда давай. <…> Только посмей остановить меня, когда я иду в женский туалет, это будет последняя ошибка в твоей жизни". Нет нужды говорить, что за призывы к убийству и разжигание ненависти "активисту" ничего не было — он просто удалил свой пост, хотя мыслей, кажется, не изменил.Вот эти ребята, накачанные гормонами и болеутоляющими, и станут главным боевым меньшинством демпартии США на грядущих президентских выборах. Чернокожим из BLM удалось отлично закошмарить избирателей в 2020-м и пропихнуть Сонного Джо в Белый дом, однако поднять их в следующий раз будет трудно. Активисты увидели, что вся прибыль досталась их руководству, а без денег они драться на улицы не пойдут.Тут-то и подоспели трансгендеры. Раньше они угрожали убийством Джоан Роулинг. Сегодня они составляют расстрельные списки своих критиков, тренируются захватывать здания законодательных собраний штатов и устраивают драки с "трансфобами". Пресса почтительно называет их "трансповстанцами".Демократическая партия десятилетиями разгуливала меньшинства, чтобы вербовать там боевиков для выборов. В XIX веке нью-йоркские демократы добивались нужного исхода выборов с помощью местных криминальных авторитетов — это процесс хорошо показан в "Бандах Нью-Йорка" Скорсезе. В XX веке демполитики активно сотрудничали с итальянскими крестными отцами.Сейчас нацменьшинства практически кончились, никто за демократов драться на улицах не хочет. Что ж, новое меньшинство слепили прямо на коленке, "из того, что было". Видимо, оно и будет обеспечивать Джо Байдену победу на выборах-2024.Причем с одной стороны, нормальных американцев будут прессовать на улицах мужчины в женских платьях с автоматами. А с другой, вся госпропаганда будет внушать им, что эти мужчины — лучшие люди на Земле, и уговаривать сделать своих детей такими же.Кстати, на подходе уже новое меньшинство. Это "трансвалидные" люди — они добровольно ампутируют себе конечности, ослепляют себя, в общем, "выбирают увечность", как об этом принято говорить на политкорректном новоязе, и идентифицируют себя как инвалидов. Невероятно звучит, но американские врачи уже делают бешеные деньги на этом "хобби". Нетрудно предсказать, что вскоре эти несчастные тоже начнут составлять "расстрельные списки". Демпартии стоило бы к ним присмотреться.Все это обещает сделать избирательную кампанию 2024 года весьма интересной. Непонятно только, сумеют ли Штаты ее пережить?

https://radiosputnik.ria.ru/20230328/strelba-1861119368.html

https://ria.ru/20230329/nasilie-1861711060.html

https://ria.ru/20230405/shkolniki-1863351027.html

https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html

https://ria.ru/20230331/ssha-1861957798.html

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аналитика, сша, америка, марджори тейлор грин, джоан роулинг (джоан мюррэй), джо байден, twitter, вашингтон (город)