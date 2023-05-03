https://ria.ru/20230503/tanker-1869373890.html

Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США

Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США - РИА Новости, 03.05.2023

Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:21

2023-05-03T12:21

2023-05-03T13:32

в мире

иран

панама

сша

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США.Отмечается, что танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.В четверг на прошлой неделе Пятый флот ВМС США заявлял, что нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США.

https://ria.ru/20230430/iran-1868880428.html

иран

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, панама, сша, корпус стражей исламской революции