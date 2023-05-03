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Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США - РИА Новости, 03.05.2023
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12:21 03.05.2023 (обновлено: 13:32 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/tanker-1869373890.html
Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США
Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США - РИА Новости, 03.05.2023
Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:21
2023-05-03T13:32
в мире
иран
панама
сша
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США.Отмечается, что танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.В четверг на прошлой неделе Пятый флот ВМС США заявлял, что нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США.
https://ria.ru/20230430/iran-1868880428.html
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в мире, иран, панама, сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Панама, США, Корпус стражей исламской революции
Иран захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, заявили в США

ВМС США: КСИР Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе

© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса стражей исламской революции
Катер Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США.
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"Третьего мая, примерно в 6:20 утра по местному времени, нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана при прохождении через Ормузский пролив", — говорится в заявлении Пятого флота в Twitter.

Отмечается, что танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.
В четверг на прошлой неделе Пятый флот ВМС США заявлял, что нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Позднее агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию распространило информацию о том, что ВМС Ирана задержали в Оманском заливе неизвестное судно-нарушитель, которое является нефтяным танкером, по-видимому, принадлежащим США.
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В миреИранПанамаСШАКорпус стражей исламской революции
 
 
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