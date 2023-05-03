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Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере - РИА Новости, 04.05.2023
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18:08 03.05.2023 (обновлено: 01:35 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sputnik-1869482329.html
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере - РИА Новости, 04.05.2023
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
Спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения ракетных нападений, сошел с орбиты Земли, свидетельствуют данные портала Space-Track. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T18:08
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения ракетных нападений, сошел с орбиты Земли, свидетельствуют данные портала Space-Track.Согласно информации сервиса, который осуществляет слежение и публикует данные Пентагона о космических объектах, сегодня аппарат сгорел в атмосфере Земли. Спутник массой 1,9 тонны стартовал с космодрома Плесецк в 1992 году. Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН в прошлом месяце сообщил, что старый космический аппарат "Космос-2222" должен сгореть в атмосфере примерно во время майских праздников. В начале января Институт рассказал о падении спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-917" типа УС-К, запущенного еще в 1977-м. Согласно данным из открытых источников, "Космос-2222" — спутник такого же типа, как и "Космос-917", но его запустили позднее — в 1992 году.
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
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земля, сша, плесецк, российская академия наук, министерство обороны сша
Земля, США, Плесецк, Российская академия наук, Министерство обороны США
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере

Space-Track: спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2222" сошел с орбиты

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения ракетных нападений, сошел с орбиты Земли, свидетельствуют данные портала Space-Track.
Согласно информации сервиса, который осуществляет слежение и публикует данные Пентагона о космических объектах, сегодня аппарат сгорел в атмосфере Земли. Спутник массой 1,9 тонны стартовал с космодрома Плесецк в 1992 году.
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Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН в прошлом месяце сообщил, что старый космический аппарат "Космос-2222" должен сгореть в атмосфере примерно во время майских праздников.
В начале января Институт рассказал о падении спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-917" типа УС-К, запущенного еще в 1977-м. Согласно данным из открытых источников, "Космос-2222" — спутник такого же типа, как и "Космос-917", но его запустили позднее — в 1992 году.
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ЗемляСШАПлесецкРоссийская академия наукМинистерство обороны США
 
 
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