https://ria.ru/20230503/sputnik-1869482329.html
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере - РИА Новости, 04.05.2023
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
Спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения ракетных нападений, сошел с орбиты Земли, свидетельствуют данные портала Space-Track. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T18:08
2023-05-03T18:08
2023-05-04T01:35
земля
сша
плесецк
российская академия наук
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения ракетных нападений, сошел с орбиты Земли, свидетельствуют данные портала Space-Track.Согласно информации сервиса, который осуществляет слежение и публикует данные Пентагона о космических объектах, сегодня аппарат сгорел в атмосфере Земли. Спутник массой 1,9 тонны стартовал с космодрома Плесецк в 1992 году. Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН в прошлом месяце сообщил, что старый космический аппарат "Космос-2222" должен сгореть в атмосфере примерно во время майских праздников. В начале января Институт рассказал о падении спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-917" типа УС-К, запущенного еще в 1977-м. Согласно данным из открытых источников, "Космос-2222" — спутник такого же типа, как и "Космос-917", но его запустили позднее — в 1992 году.
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
https://ria.ru/20230420/nasa-1866496950.html
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земля, сша, плесецк, российская академия наук, министерство обороны сша
Земля, США, Плесецк, Российская академия наук, Министерство обороны США
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
Space-Track: спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2222" сошел с орбиты