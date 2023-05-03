https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869398587.html
Минниханов пообещал максимальную помощь участникам СВО из Татарстана
Минниханов пообещал максимальную помощь участникам СВО из Татарстана - РИА Новости, 03.05.2023
Минниханов пообещал максимальную помощь участникам СВО из Татарстана
Власти Татарстана окажут максимальную поддержку участникам специальной военной операции, мобилизованными из республики, все их обращения взяты в работу,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:24
2023-05-03T13:24
2023-05-03T13:25
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Власти Татарстана окажут максимальную поддержку участникам специальной военной операции, мобилизованными из республики, все их обращения взяты в работу, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. Минниханов в среду встретился с военнослужащими, мобилизованными из Татарстана, - участниками специальной военной операции, которые в настоящее время находятся в краткосрочном отпуске. "В ходе беседы военнослужащие также затронули вопросы обеспечения техникой, которая постоянно используется и требует обновления. В частности, они рассказали о том, что необходимы вездеходы, в том числе для медицинских целей (вывоз раненых), тяжелая техника, запчасти к ним. Для оказания экстренной медицинской помощи также необходимы дефибрилляторы", - говорится в сообщении. Отмечается, что все обращения, прозвучавшие в ходе встречи, Минниханов взял в работу. "Могу заверить вас, что мы всегда поддерживали и будем вас поддерживать. Мы никогда не сможем отплатить вам за все то, что вы делаете для нашей страны. Будем максимально помогать", - подчеркнул глава республики. Глава республики также выразил военнослужащим искренние слова благодарности за мужество и напомнил, что вопросы оказания медицинской и психологической помощи мобилизованным, организации летнего отдыха детей военнослужащих и другие также обсуждались сегодня в ходе встречи с активом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Военнослужащие поблагодарили руководство республики и муниципалитетов, татарстанские предприятия за постоянную поддержку участников специальной военной операции. Отдельные слова благодарности они адресовали детям, которые направляют в зону СВО письма, стихи, рисунки. "Это для нас очень важно и приятно", - признался один из мобилизованных.
https://ria.ru/20230407/sambo-1863873369.html
https://ria.ru/20230213/mobilizovannye-1851696493.html
https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), ситуация в днр и лнр
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Ситуация в ДНР и ЛНР
Минниханов пообещал максимальную помощь участникам СВО из Татарстана
Минниханов: власти Татарстана окажут максимальную поддержку участникам СВО из региона
КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости.
Власти Татарстана окажут максимальную поддержку участникам специальной военной операции, мобилизованными из республики, все их обращения взяты в работу, сообщает пресс-служба
главы Татарстана Рустама Минниханова.
Минниханов в среду встретился с военнослужащими, мобилизованными из Татарстана, - участниками специальной военной операции, которые в настоящее время находятся в краткосрочном отпуске.
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"В ходе беседы военнослужащие также затронули вопросы обеспечения техникой, которая постоянно используется и требует обновления. В частности, они рассказали о том, что необходимы вездеходы, в том числе для медицинских целей (вывоз раненых), тяжелая техника, запчасти к ним. Для оказания экстренной медицинской помощи также необходимы дефибрилляторы", - говорится в сообщении. Отмечается, что все обращения, прозвучавшие в ходе встречи, Минниханов взял в работу.
"Могу заверить вас, что мы всегда поддерживали и будем вас поддерживать. Мы никогда не сможем отплатить вам за все то, что вы делаете для нашей страны. Будем максимально помогать", - подчеркнул глава республики.
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Глава республики также выразил военнослужащим искренние слова благодарности за мужество и напомнил, что вопросы оказания медицинской и психологической помощи мобилизованным, организации летнего отдыха детей военнослужащих и другие также обсуждались сегодня в ходе встречи с активом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.
Военнослужащие поблагодарили руководство республики и муниципалитетов, татарстанские предприятия за постоянную поддержку участников специальной военной операции. Отдельные слова благодарности они адресовали детям, которые направляют в зону СВО письма, стихи, рисунки. "Это для нас очень важно и приятно", - признался один из мобилизованных.
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