https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869316131.html

На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко

На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 03.05.2023

На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко

Группу украинских военных инженерного подразделения ликвидировали российские бойцы на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:10

2023-05-03T08:10

2023-05-03T08:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Группу украинских военных инженерного подразделения ликвидировали российские бойцы на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков", - сказал Марочко. Он уточнил, что в районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец. "Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника", - дополнил Марочко, сославшись на собственные источники.

https://ria.ru/20230502/btr-1869195789.html

https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868970504.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, безопасность