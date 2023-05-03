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На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869316131.html
На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко
На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 03.05.2023
На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко
Группу украинских военных инженерного подразделения ликвидировали российские бойцы на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:10
2023-05-03T08:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Группу украинских военных инженерного подразделения ликвидировали российские бойцы на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков", - сказал Марочко. Он уточнил, что в районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец. "Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника", - дополнил Марочко, сославшись на собственные источники.
https://ria.ru/20230502/btr-1869195789.html
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луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
На Краснолиманском направлении ликвидировали отделение ВСУ, заявил Марочко

Марочко: на Краснолиманском направлении уничтожили военных инженерного подразделения ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Группу украинских военных инженерного подразделения ликвидировали российские бойцы на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков", - сказал Марочко.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ
2 мая, 16:18
Он уточнил, что в районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец.
"Координаты были переданы артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника", - дополнил Марочко, сославшись на собственные источники.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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1 мая, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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