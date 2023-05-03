https://ria.ru/20230503/sorta-1865647454.html

Сорта. Полусладкое, безалкогольное и другие винные фобии

Сорта. Полусладкое, безалкогольное и другие винные фобии - РИА Новости, 03.05.2023

Сорта. Полусладкое, безалкогольное и другие винные фобии

Какой бывает винная классификация – чем вино ЗГУ лучше ординарного и что все это значит. Почему не надо презирать полусухое и полусладкое, за какие заслуги одни сорта винограда (и вина) называют великими, а другие – просто неплохими.

2023-05-03T14:00

2023-05-03T14:00

2023-05-03T18:16

сомелье-фрилансер

подкаст

роскачество

виноделие

вино

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Сорта. Полусладкое, безалкогольное и другие винные фобии Какой бывает винная классификация – чем вино ЗГУ лучше ординарного и что все это значит. Почему не надо презирать полусухое и полусладкое, за какие заслуги одни сорта винограда (и вина) называют великими, а другие – просто неплохими. Как появилось Пино Гриджо и чем оно отличается от Пино Гри, с каких сортов нужно начинать пробовать вино, а какие оставить на потом. Что такое безалкогольное вино, зачем винному рынку постоянное обновление и когда можно говорить, что начал тут в чем-то разбираться. audio/mpeg

Сорта. Полусладкое, безалкогольное и другие винные фобии Какой бывает винная классификация – чем вино ЗГУ лучше ординарного и что все это значит. Почему не надо презирать полусухое и полусладкое, за какие заслуги одни сорта винограда (и вина) называют великими, а другие – просто неплохими. Как появилось Пино Гриджо и чем оно отличается от Пино Гри, с каких сортов нужно начинать пробовать вино, а какие оставить на потом. Что такое безалкогольное вино, зачем винному рынку постоянное обновление и когда можно говорить, что начал тут в чем-то разбираться. audio/mpeg

Как появилось Пино Гриджо и чем оно отличается от Пино Гри, с каких сортов нужно начинать пробовать вино, а какие оставить на потом. Что такое безалкогольное вино, зачем винному рынку постоянное обновление и когда можно говорить, что начал тут в чем-то разбираться.Эксперт эпизода - первый российский винный академик, преподаватель, обладатель WSET Diploma, независимый винный консультант, член Российской ассоциации сомелье и экспертной группы "Винного гида России", блогер, автор telegram-канала "seliwine" Татьяна Селиванова.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, роскачество, виноделие, вино, аудио