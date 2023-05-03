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Рада упростила снос памятников, связанных с историей России
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России - РИА Новости, 03.05.2023
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России
Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:06
2023-05-03T14:06
2023-05-03T14:44
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
российская империя
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале. Как отметил Ткаченко, документ, разработанный украинским Минкультом и принятый парламентом страны, стал известен как "АнтиПушкин".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, российская империя, александр ткаченко (протоиерей)
Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Российская империя, Александр Ткаченко (протоиерей)
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России
Рада приняла проект, упрощающий снос памятников, связанных с Российской империей и СССР