https://ria.ru/20230503/snos-1869407886.html

Рада упростила снос памятников, связанных с историей России

Рада упростила снос памятников, связанных с историей России - РИА Новости, 03.05.2023

Рада упростила снос памятников, связанных с историей России

Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:06

2023-05-03T14:06

2023-05-03T14:44

украина

россия

сергей лавров

верховная рада украины

российская империя

александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале. Как отметил Ткаченко, документ, разработанный украинским Минкультом и принятый парламентом страны, стал известен как "АнтиПушкин".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

россия

российская империя

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украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, российская империя, александр ткаченко (протоиерей)