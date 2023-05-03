Рейтинг@Mail.ru
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 03.05.2023 (обновлено: 14:44 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/snos-1869407886.html
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России - РИА Новости, 03.05.2023
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России
Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:06
2023-05-03T14:44
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
российская империя
александр ткаченко (протоиерей)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале. Как отметил Ткаченко, документ, разработанный украинским Минкультом и принятый парламентом страны, стал известен как "АнтиПушкин".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины, российская империя, александр ткаченко (протоиерей)
Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Российская империя, Александр Ткаченко (протоиерей)
Рада упростила снос памятников, связанных с историей России

Рада приняла проект, упрощающий снос памятников, связанных с Российской империей и СССР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады
Здание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале.
«
"Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", — говорится в публикации.
Как отметил Ткаченко, документ, разработанный украинским Минкультом и принятый парламентом страны, стал известен как "АнтиПушкин".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
УкраинаРоссияСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныРоссийская империяАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала