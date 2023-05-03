https://ria.ru/20230503/shri-lanka-1869346661.html

Почти 95 тысяч россиян посетили Шри-Ланку с начала года

Почти 95 тысяч россиян посетили Шри-Ланку с начала года - РИА Новости, 03.05.2023

Почти 95 тысяч россиян посетили Шри-Ланку с начала года

На Шри-Ланке подвели очередные туристические итоги, за апрель страну посетили около 14,7 тысячи туристов из России. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:33

2023-05-03T11:33

2023-05-03T11:33

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На Шри-Ланке подвели очередные туристические итоги, за апрель страну посетили около 14,7 тысячи туристов из России. С начала года число путешественников из нашей страны составило примерно 95 тысяч, при этом всего за четыре месяца на остров прибыло 441,2 зарубежных гостей, сообщает TourDom.ru со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA).С окончанием зимнего пляжного сезона поток россиян сократился более чем на 40 процентов. В итоге в месячном рейтинге россиян по численности обогнали туристы из Индии – 19,9 тысячи. На третьей позиции – Великобритания, из которой прибыло 8,7 тысячи отдыхающих. В целом на острове в апреле количество иностранных гостей составило 105,5 тысячи человек.Но туристов из России может стать больше. Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям: AZUR air может планировать рейсы в Коломбо из шести российских городов, а Red Wings – в Матталу из восьми.При этом Шри-Ланка рассчитывает на увеличение турпотока. В частности, по словам главы Минтуризма республики Дианы Гэмаж, власти готовы бесплатно выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам. Сейчас разрешение на въезд в аэропорту стоит 60 долларов, онлайн – 50.Министр отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые идут в бюджет от визовой пошлины.

https://ria.ru/20230425/vizy-1867550974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка, куда можно лететь, отдых на море