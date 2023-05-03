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Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура

Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура - РИА Новости, 03.05.2023

Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура

В Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура. Уже множество горожан и гостей столицы сделали селфи с нежно-розовыми цветами, которые у многих ассоциируются... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:31

2023-05-03T15:31

2023-05-03T16:09

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура. Уже множество горожан и гостей столицы сделали селфи с нежно-розовыми цветами, которые у многих ассоциируются с Японией. Но тут они ближе скорее Китаю. О сакуре в наших северных широтах — в фотоленте РИА Новости.

санкт-петербург

китай

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