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Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура - РИА Новости, 03.05.2023
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Туризм
 
15:31 03.05.2023 (обновлено: 16:09 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sakura-1869346442.html
Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура
Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура - РИА Новости, 03.05.2023
Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура
В Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура. Уже множество горожан и гостей столицы сделали селфи с нежно-розовыми цветами, которые у многих ассоциируются... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:31
2023-05-03T16:09
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура. Уже множество горожан и гостей столицы сделали селфи с нежно-розовыми цветами, которые у многих ассоциируются с Японией. Но тут они ближе скорее Китаю. О сакуре в наших северных широтах — в фотоленте РИА Новости.
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Хрупкая красота: в Петербурге расцвела сакура

Умиротворение, красота и много селфи: как в Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Саду дружбы, цветет сакура. Уже множество горожан и гостей столицы сделали селфи с нежно-розовыми цветами, которые у многих ассоциируются с Японией. Но тут они ближе скорее Китаю. О сакуре в наших северных широтах — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.

Люди фотографируются у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Множество петербуржцев и гостей столицы в конце апреля и начале мая приходили в Сад дружбы, чтобы сделать фотографии на фоне цветущей сакуры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

"Распускается сакура, а это стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Атмосферно и мило!"; "Всю жизнь мечтала увидеть сакуру", — делились отдыхающие отзывами в Сети.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.

Люди фотографируют цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Любование распустившимися цветами популярно не только в Японии, но и, например, в Китае. Да и везде, где появляются эти удивительные деревья, все с удовольствием подхватывают традицию. Считается, что созерцание сакуры умиротворяет и обеспечивает процветание.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.

Девушка у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Месту, где в Санкт-Петербурге созерцают красоту, уже десять лет. Сад дружбы был открыт в 2003 году как дар Шанхая Северной столице и является уменьшенной копией сада Юй Юань (Сада радости). На территории, помимо "Стены девяти драконов" и "Пагоды дружбы", установлены декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка, а также детская игровая площадка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.

Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Считается, что цветы сакуры символизируют бренность и скоротечность.

Да и любоваться ими можно недолго — примерно семь-десять дней. Но время цветения в разных регионах может не совпадать.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Люди у цветущей сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

В Москве, кстати, первая в этом году сакура расцвела еще 19 апреля на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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