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Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая

Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая - РИА Новости, 03.05.2023

Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в подмосковном городе Щелково, сообщили в телеграм-канале Московского дома моды Зайцева. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:13

2023-05-03T10:13

2023-05-03T10:13

культура

умер вячеслав зайцев

вячеслав зайцев

московская область (подмосковье)

щелково

новости культуры

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в подмосковном городе Щелково, сообщили в телеграм-канале Московского дома моды Зайцева. Советский и российский модельер Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. "Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной (г. Щелково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1). Прощание открытое", - говорится в сообщении. Добавляется, что Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Московской области. Вячеслав Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.

московская область (подмосковье)

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

умер вячеслав зайцев, вячеслав зайцев, московская область (подмосковье), щелково, новости культуры