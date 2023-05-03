https://ria.ru/20230503/proekty-1869311600.html

Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов

Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 03.05.2023

Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов

Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:09

2023-05-03T07:09

2023-05-03T07:09

узбекистан

германия

ташкент

шавкат мирзиеев

олаф шольц

kfw

deutsche bank

всемирная торговая организация (вто)

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ТАШКЕНТ, 3 мая – РИА Новости. Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев 2-3 мая находится в Германии с визитом. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", - говорится в сообщении по итогам переговоров. Стороны также отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет. В частности, речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций, уточняет пресс-служба. В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банками KfW, Deutsche Bank и Германским обществом по международному сотрудничеству. "Выражена готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

https://ria.ru/20230502/turkmeniya-1869047931.html

https://ria.ru/20230131/druzhba-1848740947.html

узбекистан

германия

ташкент

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узбекистан, германия, ташкент, шавкат мирзиеев, олаф шольц, kfw, deutsche bank , всемирная торговая организация (вто)