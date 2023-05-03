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Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 03.05.2023
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07:09 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/proekty-1869311600.html
Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов
Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов - РИА Новости, 03.05.2023
Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов
Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:09
2023-05-03T07:09
узбекистан
германия
ташкент
шавкат мирзиеев
олаф шольц
kfw
deutsche bank
всемирная торговая организация (вто)
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ТАШКЕНТ, 3 мая – РИА Новости. Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев 2-3 мая находится в Германии с визитом. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", - говорится в сообщении по итогам переговоров. Стороны также отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет. В частности, речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций, уточняет пресс-служба. В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банками KfW, Deutsche Bank и Германским обществом по международному сотрудничеству. "Выражена готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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узбекистан, германия, ташкент, шавкат мирзиеев, олаф шольц, kfw, deutsche bank , всемирная торговая организация (вто)
Узбекистан, Германия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Олаф Шольц, KfW, Deutsche Bank , Всемирная торговая организация (ВТО)
Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов

Ташкент и Берлин договорились о реализации новых проектов на девять миллиардов долларов

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 3 мая – РИА Новости. Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев 2-3 мая находится в Германии с визитом. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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"Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", - говорится в сообщении по итогам переговоров.
Стороны также отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет.
В частности, речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций, уточняет пресс-служба.
В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банками KfW, Deutsche Bank и Германским обществом по международному сотрудничеству.
"Выражена готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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УзбекистанГерманияТашкентШавкат МирзиеевОлаф ШольцKfWDeutsche BankВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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