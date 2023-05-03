https://ria.ru/20230503/pozhar-1869319080.html
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание - РИА Новости, 03.05.2023
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:59
2023-05-03T08:59
2023-05-03T09:00
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области загорелись покрышки