https://ria.ru/20230503/pozhar-1869319080.html

На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание

На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание - РИА Новости, 03.05.2023

На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание

Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:59

2023-05-03T08:59

2023-05-03T09:00

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869302461.html

ленинградская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область