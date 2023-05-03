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На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание - РИА Новости, 03.05.2023
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08:59 03.05.2023 (обновлено: 09:00 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pozhar-1869319080.html
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание - РИА Новости, 03.05.2023
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание
Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:59
2023-05-03T09:00
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание

На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области загорелись покрышки

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Возгорание покрышек произошло на Гостилицком аэродроме в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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