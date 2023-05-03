https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:49
2023-05-03T11:49
2023-05-03T19:00
общество
москва
день победы
татьяна позднякова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс 17 градусов с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Шестое мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь. Температура минимальная - минус 1 - плюс 4, мы ждем, что в Москве будет ноль - плюс 2, только в пониженных местах - Бутово, Зеленоград - будет минус 1", - рассказала Позднякова.По ее словам, дневная температура в Москве - плюс 7 - плюс 9, по области - от 6 до 10 градусов тепла. При этом ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, поэтому будет казаться градуса на 3 холоднее, чем показывает термометр. "В последующие дни атмосферное давление будет расти, постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. И 7, и 8 мая погода без существенных осадков, ночью холодно - минус 2 - плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная", - рассказала синоптик.Собеседница агентства отметила, что днем 7 и 8 мая температура будет в пределах плюс 6 - плюс 11 по региону, в Москве - около плюс 10 градусов. Но сохранится довольно плотный северный ветер."По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869315948.html
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, день победы, татьяна позднякова
Общество, Москва, День Победы, Татьяна Позднякова
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
Синоптик Позднякова: в Москве на День Победы ожидается до +17, вероятность дождя небольшая
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы
ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс 17 градусов с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Шестое мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь. Температура минимальная - минус 1 - плюс 4, мы ждем, что в Москве будет ноль - плюс 2, только в пониженных местах - Бутово, Зеленоград
- будет минус 1", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, дневная температура в Москве - плюс 7 - плюс 9, по области - от 6 до 10 градусов тепла. При этом ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, поэтому будет казаться градуса на 3 холоднее, чем показывает термометр. "В последующие дни атмосферное давление будет расти, постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. И 7, и 8 мая погода без существенных осадков, ночью холодно - минус 2 - плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная", - рассказала синоптик.
Собеседница агентства отметила, что днем 7 и 8 мая температура будет в пределах плюс 6 - плюс 11 по региону, в Москве - около плюс 10 градусов. Но сохранится довольно плотный северный ветер.
"По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.
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