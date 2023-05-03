Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 03.05.2023 (обновлено: 19:00 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы
Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:49
2023-05-03T19:00
общество
москва
день победы
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_7967963f303d0ad9a994cf22358b70c4.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс 17 градусов с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Шестое мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь. Температура минимальная - минус 1 - плюс 4, мы ждем, что в Москве будет ноль - плюс 2, только в пониженных местах - Бутово, Зеленоград - будет минус 1", - рассказала Позднякова.По ее словам, дневная температура в Москве - плюс 7 - плюс 9, по области - от 6 до 10 градусов тепла. При этом ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, поэтому будет казаться градуса на 3 холоднее, чем показывает термометр. "В последующие дни атмосферное давление будет расти, постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. И 7, и 8 мая погода без существенных осадков, ночью холодно - минус 2 - плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная", - рассказала синоптик.Собеседница агентства отметила, что днем 7 и 8 мая температура будет в пределах плюс 6 - плюс 11 по региону, в Москве - около плюс 10 градусов. Но сохранится довольно плотный северный ветер."По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20230503/pogoda-1869315948.html
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_6f69f7b7bec092e72d4d2b0be5410264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, день победы, татьяна позднякова
Общество, Москва, День Победы, Татьяна Позднякова
Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы

Синоптик Позднякова: в Москве на День Победы ожидается до +17, вероятность дождя небольшая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс 17 градусов с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Шестое мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь. Температура минимальная - минус 1 - плюс 4, мы ждем, что в Москве будет ноль - плюс 2, только в пониженных местах - Бутово, Зеленоград - будет минус 1", - рассказала Позднякова.
Люди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Вчера, 08:08
По ее словам, дневная температура в Москве - плюс 7 - плюс 9, по области - от 6 до 10 градусов тепла. При этом ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, поэтому будет казаться градуса на 3 холоднее, чем показывает термометр. "В последующие дни атмосферное давление будет расти, постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. И 7, и 8 мая погода без существенных осадков, ночью холодно - минус 2 - плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная", - рассказала синоптик.
Собеседница агентства отметила, что днем 7 и 8 мая температура будет в пределах плюс 6 - плюс 11 по региону, в Москве - около плюс 10 градусов. Но сохранится довольно плотный северный ветер.
"По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в мае
30 апреля, 20:50
 
ОбществоМоскваДень ПобедыТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала