https://ria.ru/20230503/pogoda-1869360762.html

Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы

Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023

Синоптик предсказала комфортную погоду в Москве на День Победы

Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:49

2023-05-03T11:49

2023-05-03T19:00

общество

москва

день победы

татьяна позднякова

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в московском регионе с 6 по 8 мая, при этом в День Победы ожидается самая хорошая погода из всех праздничных выходных - до плюс 17 градусов с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Шестое мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура минус 6 градусов, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь. Температура минимальная - минус 1 - плюс 4, мы ждем, что в Москве будет ноль - плюс 2, только в пониженных местах - Бутово, Зеленоград - будет минус 1", - рассказала Позднякова.По ее словам, дневная температура в Москве - плюс 7 - плюс 9, по области - от 6 до 10 градусов тепла. При этом ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, поэтому будет казаться градуса на 3 холоднее, чем показывает термометр. "В последующие дни атмосферное давление будет расти, постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. И 7, и 8 мая погода без существенных осадков, ночью холодно - минус 2 - плюс 3 по региону, не исключено, что в пониженных местах рельефа в Москве будет температура слабоотрицательная", - рассказала синоптик.Собеседница агентства отметила, что днем 7 и 8 мая температура будет в пределах плюс 6 - плюс 11 по региону, в Москве - около плюс 10 градусов. Но сохранится довольно плотный северный ветер."По предварительным прогнозам, на 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее - по региону плюс 3 - плюс 8, дневная температура плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20230503/pogoda-1869315948.html

https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, день победы, татьяна позднякова