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Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма - РИА Новости, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:01
2023-05-03T18:01
2023-05-03T18:17
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Дело расследуют силовики в Москве, уточнил источник, его фабула неизвестна. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Панин неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер известен серией скандалов: пьяным дебошем в самолете, заявлением о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, а также оскорблением полицейского в Санкт-Петербурге.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Источник: против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма