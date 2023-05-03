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Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
18:01 03.05.2023 (обновлено: 18:17 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма - РИА Новости, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:01
2023-05-03T18:17
шоубиз
происшествия
россия
алексей панин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Дело расследуют силовики в Москве, уточнил источник, его фабула неизвестна. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Панин неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер известен серией скандалов: пьяным дебошем в самолете, заявлением о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, а также оскорблением полицейского в Санкт-Петербурге.
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происшествия, россия, алексей панин, москва, ссср
Шоубиз, Происшествия, Россия, Алексей Панин, Москва, СССР
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма

Источник: против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Алексей Панин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В отношении Алексея Панина возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России (Оправдание терроризма)", — сказал собеседник агентства.
Дело расследуют силовики в Москве, уточнил источник, его фабула неизвестна. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Панин неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер известен серией скандалов: пьяным дебошем в самолете, заявлением о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, а также оскорблением полицейского в Санкт-Петербурге.
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ШоубизПроисшествияРоссияАлексей ПанинМоскваСССР
 
 
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