https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма

Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма - РИА Новости, 03.05.2023

Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма

Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:01

2023-05-03T18:01

2023-05-03T18:17

шоубиз

происшествия

россия

алексей панин

москва

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152673/56/1526735675_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_ad9e56120373761eabf7e612a0678aea.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Дело расследуют силовики в Москве, уточнил источник, его фабула неизвестна. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Панин неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер известен серией скандалов: пьяным дебошем в самолете, заявлением о неоднозначной победе СССР в Великой Отечественной войне, а также оскорблением полицейского в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230415/nazarov-1865487327.html

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алексей панин, москва, ссср