https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html

В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе

В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе - РИА Новости, 03.05.2023

В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе

Пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в белгородской школе, их доставили в больницу, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:59

2023-05-03T14:59

2023-05-03T14:59

происшествия

белгород

россия

белгородская область

дети

школа

подростки

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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в белгородской школе, их доставили в больницу, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования. Во вторник в Прохоровской гимназии у пятерых учащихся 8-го класса обнаружили признаки сонливости, заторможенности и озноба. Руководство гимназии приняло решение вызвать скорую помощь. "Все дети были госпитализированы с явными признаками отравления. Позже все дети были отправлены в областную больницу г. Белгорода. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приёма лекарственного препарата", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что в настоящее время руководство школы и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка школы. В Минздраве добавили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. "В настоящее время все они проходят восстановительное лечение: четверо – в педиатрическом отделении, 1 – в реанимации. Угрозы для их жизни нет", - говорится на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869304962.html

https://ria.ru/20230502/otravlenie-1869158293.html

белгород

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, белгород, россия, белгородская область, дети, школа, подростки