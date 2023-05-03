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В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе - РИА Новости, 03.05.2023
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14:59 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html
В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе
В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе - РИА Новости, 03.05.2023
В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе
Пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в белгородской школе, их доставили в больницу, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:59
2023-05-03T14:59
происшествия
белгород
россия
белгородская область
дети
школа
подростки
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в белгородской школе, их доставили в больницу, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования. Во вторник в Прохоровской гимназии у пятерых учащихся 8-го класса обнаружили признаки сонливости, заторможенности и озноба. Руководство гимназии приняло решение вызвать скорую помощь. "Все дети были госпитализированы с явными признаками отравления. Позже все дети были отправлены в областную больницу г. Белгорода. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приёма лекарственного препарата", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что в настоящее время руководство школы и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка школы. В Минздраве добавили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. "В настоящее время все они проходят восстановительное лечение: четверо – в педиатрическом отделении, 1 – в реанимации. Угрозы для их жизни нет", - говорится на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869304962.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, дети, школа, подростки
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Дети, Школа, Подростки
В Белгороде пятеро подростков отравились лекарствами в школе

В Белгороде пятеро восьмиклассников попали в больницу из-за отравления лекарствами в школе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Пятеро восьмиклассников отравились лекарствами в белгородской школе, их доставили в больницу, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.
Во вторник в Прохоровской гимназии у пятерых учащихся 8-го класса обнаружили признаки сонливости, заторможенности и озноба. Руководство гимназии приняло решение вызвать скорую помощь.
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"Все дети были госпитализированы с явными признаками отравления. Позже все дети были отправлены в областную больницу г. Белгорода. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приёма лекарственного препарата", - добавили в ведомстве.
Там уточнили, что в настоящее время руководство школы и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка школы.
В Минздраве добавили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. "В настоящее время все они проходят восстановительное лечение: четверо – в педиатрическом отделении, 1 – в реанимации. Угрозы для их жизни нет", - говорится на странице министерства в соцсети "ВКонтакте".
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