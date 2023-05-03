Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас
Зеленский: Украина не войдет в НАТО до конца конфликта, но хотела бы приглашения сейчас
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
"Лучшая гарантия безопасности Украины... это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в НАТО. Мы это понимаем, но хотели бы, чтобы кроме "открытых дверей" партнеры на встречу нам делали шаги, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии. Он отметил, что цель Украины – стать полноправным членом НАТО. По его словам, это одна из причин его визита в Финляндию.
Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения, поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО.
В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.