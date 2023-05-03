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Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/nato-1869423955.html
Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас
Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас - РИА Новости, 03.05.2023
Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас
Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:58
2023-05-03T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. "Лучшая гарантия безопасности Украины... это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в НАТО. Мы это понимаем, но хотели бы, чтобы кроме "открытых дверей" партнеры на встречу нам делали шаги, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии. Он отметил, что цель Украины – стать полноправным членом НАТО. По его словам, это одна из причин его визита в Финляндию. Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения, поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО. В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что хочет приглашения в НАТО уже сейчас

Зеленский: Украина не войдет в НАТО до конца конфликта, но хотела бы приглашения сейчас

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
"Лучшая гарантия безопасности Украины... это членство в НАТО. Пока идет война, мы не будем в НАТО. Мы это понимаем, но хотели бы, чтобы кроме "открытых дверей" партнеры на встречу нам делали шаги, которые мотивировали бы украинское сообщество... Мы хотели бы поддержку сегодня. Хотим чтобы было приглашение для Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии. Он отметил, что цель Украины – стать полноправным членом НАТО. По его словам, это одна из причин его визита в Финляндию.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО
Вчера, 11:40
Ранее канцелярия финского президента сообщила, что Зеленский в среду прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины. Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудят двусторонние отношения, поддержку Киева. Во второй половине дня пройдет саммит стран Северной Европы, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, развитие отношений Киева с ЕС и НАТО.
В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
19 апреля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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