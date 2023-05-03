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В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
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11:40 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что представители Североатлантического альянса допустили ошибку в 2008 году, когда не предоставили... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:40
2023-05-03T11:40
в мире
украина
киев
россия
йенс столтенберг
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что представители Североатлантического альянса допустили ошибку в 2008 году, когда не предоставили Украине план действия по членству в НАТО. В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле. "В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО. Просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились принять решение - сразу предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству - ред.). Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН. Он отметил, что фраза "Украина станет членом НАТО" превратилась в "мантру". Однако, по его мнению, нехватка политической воли стран-членов НАТО имеет последствия для отдельных стран, в том числе и для Украины. Он сказал, что "ступенька ПДЧ на сегодняшний день абсолютно лишняя". Финляндия вступила в альянс без плана действий по членству. Жовква подчеркнул, что роль Столтенберга в подготовке Вильнюсского саммита для Киева "достаточно весома", поскольку он обращается к министрам обороны стран-участниц "Рамштайна", где обсуждаются потребности Украины, в том числе в плане вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html
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в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО

Офис Зеленского: НАТО ошиблась, не предоставив план действий по членству в альянсе Украине

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что представители Североатлантического альянса допустили ошибку в 2008 году, когда не предоставили Украине план действия по членству в НАТО.
В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле.
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"В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО. Просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились принять решение - сразу предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству - ред.). Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН.
Он отметил, что фраза "Украина станет членом НАТО" превратилась в "мантру". Однако, по его мнению, нехватка политической воли стран-членов НАТО имеет последствия для отдельных стран, в том числе и для Украины. Он сказал, что "ступенька ПДЧ на сегодняшний день абсолютно лишняя". Финляндия вступила в альянс без плана действий по членству.
Жовква подчеркнул, что роль Столтенберга в подготовке Вильнюсского саммита для Киева "достаточно весома", поскольку он обращается к министрам обороны стран-участниц "Рамштайна", где обсуждаются потребности Украины, в том числе в плане вооружения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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