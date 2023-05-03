https://ria.ru/20230503/nato-1869358019.html

В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО

В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО - РИА Новости, 03.05.2023

В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с членством в НАТО

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что представители Североатлантического альянса допустили ошибку в 2008 году, когда не предоставили... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:40

2023-05-03T11:40

2023-05-03T11:40

в мире

украина

киев

россия

йенс столтенберг

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что представители Североатлантического альянса допустили ошибку в 2008 году, когда не предоставили Украине план действия по членству в НАТО. В сентябре 2022 года украинское руководство направило заявку о членстве в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве заявил, что Украина выбирает свое будущее в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Очередной саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле. "В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО. Просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились принять решение - сразу предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству - ред.). Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам", - приводит слова Жовквы украинское издание ТСН. Он отметил, что фраза "Украина станет членом НАТО" превратилась в "мантру". Однако, по его мнению, нехватка политической воли стран-членов НАТО имеет последствия для отдельных стран, в том числе и для Украины. Он сказал, что "ступенька ПДЧ на сегодняшний день абсолютно лишняя". Финляндия вступила в альянс без плана действий по членству. Жовква подчеркнул, что роль Столтенберга в подготовке Вильнюсского саммита для Киева "достаточно весома", поскольку он обращается к министрам обороны стран-участниц "Рамштайна", где обсуждаются потребности Украины, в том числе в плане вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, владимир зеленский, нато