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СМИ: в Мьянме помиловали две тысячи осужденных по "политической" статье
СМИ: в Мьянме помиловали две тысячи осужденных по "политической" статье - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: в Мьянме помиловали две тысячи осужденных по "политической" статье
Военные власти Мьянмы в честь буддийского праздника помиловали более 2 тысяч осужденных по "политической" статье, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:21
2023-05-03T06:21
2023-05-03T06:21
мьянма
аун сан су чжи
национальная лига за демократию
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военные власти Мьянмы в честь буддийского праздника помиловали более 2 тысяч осужденных по "политической" статье, сообщает агентство Франс Пресс. Агентство пишет, что военные власти в среду объявили "о помиловании 2153 заключенных, отправленных за решетку в соответствии с законом, который предусматривает уголовную ответственность за поощрение инакомыслия". Причиной назван буддийский праздник, сообщает Франс Пресс. По данным агентства, в заявлении отмечается, что военные власти отдали приказ о помиловании "ради спокойствия народа и по гуманитарным соображениям". Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, применив конституционный механизм смены власти при возникновении угрозы национальной безопасности страны. Переход власти был осуществлен на основании выдвинутых военными обвинений в фальсификации правительством партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи результатов парламентских выборов 2020 года. Гражданские лидеры были арестованы. После жесткого подавления военными начавшихся антиправительственных протестов часть оппозиционных политических групп перешла к вооруженному сопротивлению властям.
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мьянма, аун сан су чжи, национальная лига за демократию, в мире
Мьянма, Аун Сан Су Чжи, Национальная лига за демократию, В мире
СМИ: в Мьянме помиловали две тысячи осужденных по "политической" статье
AFP: власти Мьянмы помиловали более двух тысяч осужденных по "политической" статье