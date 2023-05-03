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В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма - РИА Новости, 03.05.2023
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14:47 03.05.2023 (обновлено: 14:52 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/microsoft-1869421055.html
В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма
В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма
Российскому бизнесу стоит отказаться от продуктов американской корпорации Microsoft и продолжить движение в сторону технологической независимости, считает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:47
2023-05-03T14:52
экономика
технологии
россия
антон горелкин
microsoft corporation
госдума рф
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российскому бизнесу стоит отказаться от продуктов американской корпорации Microsoft и продолжить движение в сторону технологической независимости, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Как отмечает Горелкин, Microsoft рассылает российским клиентам, которые не находятся под санкциями, предложения продлить сотрудничество. При этом ранее корпорация приостанавливала продажи своих продуктов и объявляла о закрытии офисов РФ. "По факту, несмотря на громкие заявления, непохоже, чтобы Microsoft стремилась прекратить свое присутствие в РФ - наоборот, мы видим, что она заинтересована здесь оставаться… Я же думаю, это решение принято после консультаций с кураторами в американском правительстве. Которые, разумеется, хотят, чтобы продукты Microsoft и дальше выступали инструментом "мягкой силы" - и я даже назвал бы все это инструментом цифрового колониализма", - добавил депутат.
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, microsoft corporation, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Microsoft Corporation, Госдума РФ
В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма

Депутат Горелкин назвал продукты корпорации Microsoft инструментом цифрового колониализма

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российскому бизнесу стоит отказаться от продуктов американской корпорации Microsoft и продолжить движение в сторону технологической независимости, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«
"Надеюсь, что российский бизнес найдет в себе силы отказаться от предложений Microsoft и продолжит движение в сторону технологической независимости", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отмечает Горелкин, Microsoft рассылает российским клиентам, которые не находятся под санкциями, предложения продлить сотрудничество. При этом ранее корпорация приостанавливала продажи своих продуктов и объявляла о закрытии офисов РФ.
"По факту, несмотря на громкие заявления, непохоже, чтобы Microsoft стремилась прекратить свое присутствие в РФ - наоборот, мы видим, что она заинтересована здесь оставаться… Я же думаю, это решение принято после консультаций с кураторами в американском правительстве. Которые, разумеется, хотят, чтобы продукты Microsoft и дальше выступали инструментом "мягкой силы" - и я даже назвал бы все это инструментом цифрового колониализма", - добавил депутат.
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