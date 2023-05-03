https://ria.ru/20230503/microsoft-1869421055.html

В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма

В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуме назвали Microsoft инструментом цифрового колониализма

Российскому бизнесу стоит отказаться от продуктов американской корпорации Microsoft и продолжить движение в сторону технологической независимости, считает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:47

2023-05-03T14:47

2023-05-03T14:52

экономика

технологии

россия

антон горелкин

microsoft corporation

госдума рф

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российскому бизнесу стоит отказаться от продуктов американской корпорации Microsoft и продолжить движение в сторону технологической независимости, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Как отмечает Горелкин, Microsoft рассылает российским клиентам, которые не находятся под санкциями, предложения продлить сотрудничество. При этом ранее корпорация приостанавливала продажи своих продуктов и объявляла о закрытии офисов РФ. "По факту, несмотря на громкие заявления, непохоже, чтобы Microsoft стремилась прекратить свое присутствие в РФ - наоборот, мы видим, что она заинтересована здесь оставаться… Я же думаю, это решение принято после консультаций с кураторами в американском правительстве. Которые, разумеется, хотят, чтобы продукты Microsoft и дальше выступали инструментом "мягкой силы" - и я даже назвал бы все это инструментом цифрового колониализма", - добавил депутат.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, антон горелкин, microsoft corporation, госдума рф