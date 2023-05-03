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В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет - РИА Новости, 03.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:17 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/lenoblast-1869483947.html
В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет
В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет - РИА Новости, 03.05.2023
В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет
В Ленинградской области по итогам 2022 года зарегистрировали самый низкий уровень бедности почти за 30 лет статистических наблюдений — 7%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:17
2023-05-03T18:17
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года зарегистрировали самый низкий уровень бедности почти за 30 лет статистических наблюдений — 7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, согласно данным Росстата, Ленобласть вошла в топ-10 регионов России, заняв восьмое место, и стала второй в Северо-Западном федеральном округе по минимальному количеству жителей с доходами ниже прожиточного минимума."С принятием Социального кодекса Ленобласти мы заявляли главной целью борьбу с бедностью. С 2012 года показатель сократился более чем на 40% (с 11,9% в 2012 году), а с момента введения в регионе Социального кодекса в 2017 году, предусматривающего дополнительные меры поддержки жителей с низким уровнем дохода, ― еще на 22%. Цель к 2030 году― достичь показателя в 5,2%", ― прокомментировал данные губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как пояснили в пресс-службе областной администрации, Социальный кодекс Ленинградской области, принятый в 2017 году, объединил порядка 60 действующих законов о социальной поддержке населения. Документ значительно увеличил размер социальных выплат. Сумма среднего дохода, в соответствии с которой определяются критерии нуждаемости в Ленинградской области, на сегодня составляет 39 505 рублей.
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александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область

В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года зарегистрировали самый низкий уровень бедности почти за 30 лет статистических наблюдений — 7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, согласно данным Росстата, Ленобласть вошла в топ-10 регионов России, заняв восьмое место, и стала второй в Северо-Западном федеральном округе по минимальному количеству жителей с доходами ниже прожиточного минимума.
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"С принятием Социального кодекса Ленобласти мы заявляли главной целью борьбу с бедностью. С 2012 года показатель сократился более чем на 40% (с 11,9% в 2012 году), а с момента введения в регионе Социального кодекса в 2017 году, предусматривающего дополнительные меры поддержки жителей с низким уровнем дохода, ― еще на 22%. Цель к 2030 году― достичь показателя в 5,2%", ― прокомментировал данные губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как пояснили в пресс-службе областной администрации, Социальный кодекс Ленинградской области, принятый в 2017 году, объединил порядка 60 действующих законов о социальной поддержке населения. Документ значительно увеличил размер социальных выплат. Сумма среднего дохода, в соответствии с которой определяются критерии нуждаемости в Ленинградской области, на сегодня составляет 39 505 рублей.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
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