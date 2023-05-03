https://ria.ru/20230503/lenoblast-1869483947.html

В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет

В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет - РИА Новости, 03.05.2023

В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет

В Ленинградской области по итогам 2022 года зарегистрировали самый низкий уровень бедности почти за 30 лет статистических наблюдений — 7%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:17

2023-05-03T18:17

2023-05-03T18:17

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2022 года зарегистрировали самый низкий уровень бедности почти за 30 лет статистических наблюдений — 7%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, согласно данным Росстата, Ленобласть вошла в топ-10 регионов России, заняв восьмое место, и стала второй в Северо-Западном федеральном округе по минимальному количеству жителей с доходами ниже прожиточного минимума."С принятием Социального кодекса Ленобласти мы заявляли главной целью борьбу с бедностью. С 2012 года показатель сократился более чем на 40% (с 11,9% в 2012 году), а с момента введения в регионе Социального кодекса в 2017 году, предусматривающего дополнительные меры поддержки жителей с низким уровнем дохода, ― еще на 22%. Цель к 2030 году― достичь показателя в 5,2%", ― прокомментировал данные губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как пояснили в пресс-службе областной администрации, Социальный кодекс Ленинградской области, принятый в 2017 году, объединил порядка 60 действующих законов о социальной поддержке населения. Документ значительно увеличил размер социальных выплат. Сумма среднего дохода, в соответствии с которой определяются критерии нуждаемости в Ленинградской области, на сегодня составляет 39 505 рублей.

https://ria.ru/20230425/lenoblast-1867532239.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, ленинградская область