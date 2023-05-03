США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев
Патрушев: США нарушают договоренности, готовясь бесцеремонно возобновить ядерные испытания
© AP Photo / Ted S. WarrenВоеннослужащий национальной гвардии США
© AP Photo / Ted S. Warren
Военнослужащий национальной гвардии США. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Американцы не знают, что такое война в принципе. На их континенте последние бои отгремели в 1865 году. Они не переживали ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей, не теряли миллионов людей", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
"Поэтому их элиты с легкостью рассуждают о необходимости вооружаться, наносить военное поражение России, готовиться к новым войнам. Нарушают международные договоренности и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - добавил он.
По его словам, "ничего удивительного", что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее умолчал, что американцы совершили атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. В апреле Блинкен, выступая в Токио, назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не сказал, кто совершил это, а также не принес каких-либо извинений.
У России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов, заявил президент РФ Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.