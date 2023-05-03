https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html

США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев

США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023

США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев

США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:19

2023-05-03T00:19

2023-05-03T00:19

россия

сша

хиросима (префектура)

николай патрушев

энтони блинкен

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

aukus

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Поэтому их элиты с легкостью рассуждают о необходимости вооружаться, наносить военное поражение России, готовиться к новым войнам. Нарушают международные договоренности и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - добавил он. США также цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS, отметил Патрушев. По его словам, "ничего удивительного", что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее умолчал, что американцы совершили атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. В апреле Блинкен, выступая в Токио, назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не сказал, кто совершил это, а также не принес каких-либо извинений. У России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов, заявил президент РФ Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230503/nato-1869296893.html

россия

сша

хиросима (префектура)

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россия, сша, хиросима (префектура), николай патрушев, энтони блинкен, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", aukus, в мире