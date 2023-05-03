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США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023
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00:19 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html
США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев
США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023
США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев
США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:19
2023-05-03T00:19
россия
сша
хиросима (префектура)
николай патрушев
энтони блинкен
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Поэтому их элиты с легкостью рассуждают о необходимости вооружаться, наносить военное поражение России, готовиться к новым войнам. Нарушают международные договоренности и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - добавил он. США также цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS, отметил Патрушев. По его словам, "ничего удивительного", что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее умолчал, что американцы совершили атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. В апреле Блинкен, выступая в Токио, назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не сказал, кто совершил это, а также не принес каких-либо извинений. У России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов, заявил президент РФ Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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россия, сша, хиросима (префектура), николай патрушев, энтони блинкен, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", aukus, в мире
Россия, США, Хиросима (префектура), Николай Патрушев, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", AUKUS, В мире
США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев

Патрушев: США нарушают договоренности, готовясь бесцеремонно возобновить ядерные испытания

© AP Photo / Ted S. WarrenВоеннослужащий национальной гвардии США
Военнослужащий национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
Военнослужащий национальной гвардии США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США нарушают международные договоренности, бесцеремонно готовясь возобновить свои ядерные испытания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Американцы не знают, что такое война в принципе. На их континенте последние бои отгремели в 1865 году. Они не переживали ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей, не теряли миллионов людей", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
"Поэтому их элиты с легкостью рассуждают о необходимости вооружаться, наносить военное поражение России, готовиться к новым войнам. Нарушают международные договоренности и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания", - добавил он.
США также цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS, отметил Патрушев.
По его словам, "ничего удивительного", что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее умолчал, что американцы совершили атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. В апреле Блинкен, выступая в Токио, назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не сказал, кто совершил это, а также не принес каких-либо извинений.
У России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов, заявил президент РФ Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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РоссияСШАХиросима (префектура)Николай ПатрушевЭнтони БлинкенВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"AUKUSВ мире
 
 
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