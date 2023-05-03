https://ria.ru/20230503/import-1869396503.html

Словакия смягчила запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины

Словакия смягчила запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины - РИА Новости, 03.05.2023

Словакия смягчила запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины

Словакия смягчает запрет на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров с Украины, чтобы привести его в соответствие с требованиями Европейской комиссии,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:20

2023-05-03T13:20

2023-05-03T13:20

экономика

украина

словакия

евросоюз

в мире

импорт

продовольствие

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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия смягчает запрет на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров с Украины, чтобы привести его в соответствие с требованиями Европейской комиссии, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. "Запрет на импорт в Словакию сельскохозяйственных товаров с Украины сужается. Правительство согласилось изменить требования так, чтобы они были синхронизированы с Европейской комиссией. Следовательно, не будет запрещено импортировать овощи и фрукты, ограничение будет действовать только для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - сообщает издание со ссылкой на решение словацкого правительства, которое было принято на заседании в среду. По его данным, теперь для Словакии может открыться доступ к компенсациям со стороны Европейского союза для аграриев, которые пострадали от ситуации с украинским зерном. Европейская комиссия ранее сообщала, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Ранее глава словацкого министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что убытки аграриев Словакии из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами, которые оседали на европейском рынке, составили около 200 миллионов евро. В середине апреля Словакия ввела запрет на импорт отдельных сельскохозяйственных продуктов с Украины. Минсельхоз страны опубликовал тогда список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них значились пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты. Ведомство также информировало, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы. Этому предшествовало то, что в одной из партий украинского зерна был обнаружен пестицид, который, по данным Минсельхоза Словакии, может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы. После этого Словакия ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию из Украины.

https://ria.ru/20230503/zerno-1869386667.html

https://ria.ru/20230421/eksport-1866855604.html

https://ria.ru/20230424/zapret-1867247525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, словакия, евросоюз, в мире, импорт, продовольствие