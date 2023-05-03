В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ
Минэнерго Турции сообщило о соглашении с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ
© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче газа в Текирдаге
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче газа в Текирдаге. Архивное фото
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен. При этом исход переговоров на тот момент был неясен.
"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили", - сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.
По его словам, называемая цифра не соответствует действительности. Он отметил, что отношения с Россией "находятся на высоком уровне" во всех секторах, включая энергетический.
Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.