Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 03.05.2023 (обновлено: 00:37 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/gaz-1869297559.html
В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ
В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ - РИА Новости, 03.05.2023
В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ
Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:23
2023-05-03T00:37
турция
газпром
группа газ
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
россия
анкара (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_0:214:3764:2331_1920x0_80_0_0_6334b454dd8cee5b65a14ce98d46d114.jpg
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен. При этом исход переговоров на тот момент был неясен."В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили", - сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.По его словам, называемая цифра не соответствует действительности. Он отметил, что отношения с Россией "находятся на высоком уровне" во всех секторах, включая энергетический.Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html
https://ria.ru/20230102/kontrakty-1842876732.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_187:0:3579:2544_1920x0_80_0_0_a2513f3e8eef94e73542021d07f8bfad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, газпром, группа газ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, анкара (провинция)
Турция, Газпром, Группа ГАЗ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Анкара (провинция)
В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ

Минэнерго Турции сообщило о соглашении с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче газа в Текирдаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен. При этом исход переговоров на тот момент был неясен.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"
27 апреля, 17:19
"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили", - сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.
По его словам, называемая цифра не соответствует действительности. Он отметил, что отношения с Россией "находятся на высоком уровне" во всех секторах, включая энергетический.
Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
В Минэнерго Турции заявили о долгосрочных контрактах с Россией по газу
2 января, 21:48
 
ТурцияГазпромГруппа ГАЗМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала