https://ria.ru/20230503/gaz-1869297559.html

В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ

В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ - РИА Новости, 03.05.2023

В Турции заявили о договоре с "Газпромом" об отсрочке части платежей за газ

Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:23

2023-05-03T00:23

2023-05-03T00:37

турция

газпром

группа газ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

россия

анкара (провинция)

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен. При этом исход переговоров на тот момент был неясен."В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили", - сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.По его словам, называемая цифра не соответствует действительности. Он отметил, что отношения с Россией "находятся на высоком уровне" во всех секторах, включая энергетический.Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

https://ria.ru/20230102/kontrakty-1842876732.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, газпром, группа газ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, анкара (провинция)