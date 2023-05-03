https://ria.ru/20230503/gagloev-1869302230.html

Глава Южной Осетии заявил о принадлежности республики к Русскому миру

Глава Южной Осетии заявил о принадлежности республики к Русскому миру - РИА Новости, 03.05.2023

Глава Южной Осетии заявил о принадлежности республики к Русскому миру

Южная Осетия всегда считала и считает себя частью Русского мира, заявил президент республики Алан Гаглоев на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:24

2023-05-03T02:24

2023-05-03T02:24

южная осетия

алан гаглоев

сергей меликов

минеральные воды

северный кавказ

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ЦХИНВАЛ, 3 мая – РИА Новости. Южная Осетия всегда считала и считает себя частью Русского мира, заявил президент республики Алан Гаглоев на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Встреча прошла на площадке Кавказской инвестиционной выставки "МинводыЭкспо". "Мы исторически связаны с Российской Федерацией и впредь видим наше будущее развитие в привязке к Российской Федерации, потому что мы всегда считали и считаем себя частью Русского мира. Накануне большого праздника – Дня Великой Победы над фашизмом – с горечью приходится говорить о том, что мы сегодня опять отстаиваем те же ценности, что и в 1945 году. Не сомневаюсь, что уже скоро мы будем строить мирную жизнь и развивать тесные отношения с братскими республиками", – сказал Гаглоев. Президент отметил, что "достойные сыновья Южной Осетии и Дагестана бок о бок отстаивают в зоне СВО общую историю и светлое будущее младших поколений". Гаглоев также выразил благодарность Меликову, напомнив, что военнослужащие из многонационального Дагестана вместе с югоосетинскими защитниками отстаивали независимость Южной Осетии в 2008 году и Дагестан, по его словам, оказал существенную гуманитарную помощь Южной Осетии. "Мы никогда не забудем этого. Спасибо вам за поддержку. Символично, что мы встретились на кавказской площадке и обсуждаем экономический потенциал наших республик. Мы настроены на дальнейшее развитие и взаимодействие", – сказал он. Со своей стороны, глава Дагестана пригласил Гаглоева посетить Дагестан, чтобы на месте ознакомиться с функционированием производственных предприятий, в частности, в сфере агробизнеса, обсудить возможности для сотрудничества. Он также акцентировал внимание на развитии межпарламентского сотрудничества. "Я предлагаю развивать связи, которые касаются спорта, культуры, мероприятий, связанных с молодежной политикой, а также мероприятий, связанных с обменом опытом, а также помощи семьям тех патриотов, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО", – подчеркнул Меликов. В завершение встречи также были обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере. Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая. Основной темой станет инвестиционный потенциал Северного Кавказа.

https://ria.ru/20230316/putin-1858434258.html

https://ria.ru/20230222/pomosch-1853761856.html

южная осетия

минеральные воды

северный кавказ

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южная осетия, алан гаглоев, сергей меликов, минеральные воды, северный кавказ