В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным в тылу неподъемным
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил категорически против возвращения выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) - по его мнению, "цена вопроса" составит не менее 4,6 миллиарда долларов, для чего придется увеличить на 4% НДС и в три раза - военный сбор.
Ранее, 10 апреля, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты Рады проголосовали за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным.
"Вопрос доплат военным в 30 тысяч гривен (815 долларов) невозможно подсчитать и профинансировать. Единственный выход - внести изменения в бюджет, на год "цена вопроса" в 170 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) дополнительных расходов, предусмотреть увеличение налогов, в частности, НДС на 4%, увеличить военный сбор в три раза", - сказал Марченко в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным", видеозапись выступления опубликована в YouTube.
По словам министра, других вариантов финансирования на этом направлении не существует. При этом Марченко подчеркнул, что забирать зарплаты в госсекторе не получится. "Увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия. Никто почему-то об этом не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция достаточно категорична. Сейчас я ее не меняю. В Раде будет рабочая группа. Думаю, будет достигнут определенный компромисс. Вопрос неподъемный", - резюмировал Марченко.
Днем ранее руководство силовых ведомств Украины попросили Верховную раду создать рабочую группу для разработки решения по вопросу оплаты труда военным, а также отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным в 30 тысяч гривен (815 долларов), сообщил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Как заявил ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный, решение парламента о возврате дополнительных выплат всем военнослужащим, находящимся в тылу, усложняет переговоры Киева с международными партнерами и подорвет в этом случае договоренности, взятые Украиной в рамках меморандума с МВФ.