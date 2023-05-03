Рейтинг@Mail.ru
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 03.05.2023 (обновлено: 18:11 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/dopvyplaty-1869482449.html
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным - РИА Новости, 03.05.2023
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным
Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил категорически против возвращения выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) - по его... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:09
2023-05-03T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей марченко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил категорически против возвращения выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) - по его мнению, "цена вопроса" составит не менее 4,6 миллиарда долларов, для чего придется увеличить на 4% НДС и в три раза - военный сбор. Ранее, 10 апреля, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты Рады проголосовали за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным. "Вопрос доплат военным в 30 тысяч гривен (815 долларов) невозможно подсчитать и профинансировать. Единственный выход - внести изменения в бюджет, на год "цена вопроса" в 170 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) дополнительных расходов, предусмотреть увеличение налогов, в частности, НДС на 4%, увеличить военный сбор в три раза", - сказал Марченко в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным", видеозапись выступления опубликована в YouTube. По словам министра, других вариантов финансирования на этом направлении не существует. При этом Марченко подчеркнул, что забирать зарплаты в госсекторе не получится. "Увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия. Никто почему-то об этом не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция достаточно категорична. Сейчас я ее не меняю. В Раде будет рабочая группа. Думаю, будет достигнут определенный компромисс. Вопрос неподъемный", - резюмировал Марченко. Днем ранее руководство силовых ведомств Украины попросили Верховную раду создать рабочую группу для разработки решения по вопросу оплаты труда военным, а также отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным в 30 тысяч гривен (815 долларов), сообщил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Как заявил ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный, решение парламента о возврате дополнительных выплат всем военнослужащим, находящимся в тылу, усложняет переговоры Киева с международными партнерами и подорвет в этом случае договоренности, взятые Украиной в рамках меморандума с МВФ.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869188519.html
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866043134.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_119:0:1964:1383_1920x0_80_0_0_7180644be1f25463dcaf0e8240ede23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей марченко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным неподъемным

В Минфине Украины назвали вопрос увеличения допвыплат военным в тылу неподъемным

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил категорически против возвращения выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) - по его мнению, "цена вопроса" составит не менее 4,6 миллиарда долларов, для чего придется увеличить на 4% НДС и в три раза - военный сбор.
Ранее, 10 апреля, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты Рады проголосовали за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
На Украине продлили сроки военного положения и мобилизации
2 мая, 15:53
"Вопрос доплат военным в 30 тысяч гривен (815 долларов) невозможно подсчитать и профинансировать. Единственный выход - внести изменения в бюджет, на год "цена вопроса" в 170 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) дополнительных расходов, предусмотреть увеличение налогов, в частности, НДС на 4%, увеличить военный сбор в три раза", - сказал Марченко в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным", видеозапись выступления опубликована в YouTube.
По словам министра, других вариантов финансирования на этом направлении не существует. При этом Марченко подчеркнул, что забирать зарплаты в госсекторе не получится. "Увеличивая расходы на армию, надо понимать последствия. Никто почему-то об этом не думает, когда голосует. Поэтому моя реакция достаточно категорична. Сейчас я ее не меняю. В Раде будет рабочая группа. Думаю, будет достигнут определенный компромисс. Вопрос неподъемный", - резюмировал Марченко.
Днем ранее руководство силовых ведомств Украины попросили Верховную раду создать рабочую группу для разработки решения по вопросу оплаты труда военным, а также отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным в 30 тысяч гривен (815 долларов), сообщил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Как заявил ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный, решение парламента о возврате дополнительных выплат всем военнослужащим, находящимся в тылу, усложняет переговоры Киева с международными партнерами и подорвет в этом случае договоренности, взятые Украиной в рамках меморандума с МВФ.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Посол Украины в Лондоне надеется на выживание некоторых военных
18 апреля, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей МарченкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала