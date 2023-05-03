https://ria.ru/20230503/dagestan-1869453151.html

В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва

В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва - РИА Новости, 03.05.2023

В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва

Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:50

2023-05-03T16:50

2023-05-03T16:50

происшествия

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "В Махачкале, в районе микрорайона Новые Тарки, на горе Тарки-Тау с местной смотровой площадки с обрыва упал мужчина. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасателями в 02:50 2 мая было найдено и поднято тело мужчины 1969 г.р.", – сообщила Газимагомедова. По ее словам, тело погибшего после поднятия передали родственникам.

https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html

махачкала

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика дагестан, махачкала