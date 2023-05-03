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В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва - РИА Новости, 03.05.2023
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16:50 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/dagestan-1869453151.html
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва - РИА Новости, 03.05.2023
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва
Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:50
2023-05-03T16:50
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "В Махачкале, в районе микрорайона Новые Тарки, на горе Тарки-Тау с местной смотровой площадки с обрыва упал мужчина. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасателями в 02:50 2 мая было найдено и поднято тело мужчины 1969 г.р.", – сообщила Газимагомедова. По ее словам, тело погибшего после поднятия передали родственникам.
https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html
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происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва

В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.
Махачкале, в районе микрорайона Новые Тарки, на горе Тарки-Тау с местной смотровой площадки с обрыва упал мужчина. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасателями в 02:50 2 мая было найдено и поднято тело мужчины 1969 г.р.", – сообщила Газимагомедова.
По ее словам, тело погибшего после поднятия передали родственникам.
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера
2 мая, 13:10
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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