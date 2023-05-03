https://ria.ru/20230503/dagestan-1869453151.html
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва - РИА Новости, 03.05.2023
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва
Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:50
2023-05-03T16:50
2023-05-03T16:50
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Житель Дагестана скончался в результате падания с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "В Махачкале, в районе микрорайона Новые Тарки, на горе Тарки-Тау с местной смотровой площадки с обрыва упал мужчина. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасателями в 02:50 2 мая было найдено и поднято тело мужчины 1969 г.р.", – сообщила Газимагомедова. По ее словам, тело погибшего после поднятия передали родственникам.
https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва
В Дагестане мужчина разбился насмерть, упав с обрыва смотровой площадки горы Тарки-Тау