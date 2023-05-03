https://ria.ru/20230503/bpla-1869456402.html
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА - РИА Новости, 03.05.2023
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА
У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:58
2023-05-03T16:58
2023-05-03T17:01
владимир кожин
совет федерации рф
безопасность
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152891/87/1528918729_0:0:2572:1447_1920x0_80_0_0_17267e93d30b6441a904af1483c0bc0f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. В результате предпринятых мер с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. По его мнению, угроза эта будет возрастать и "нам необходимо принимать все меры, чтобы (противодействовать этому), у нас есть такие возможности, мы их будем усиливать просто кратно, чтобы все эти вещи не могли достичь цели".
https://ria.ru/20230428/bpla-1868493933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152891/87/1528918729_0:0:2572:1929_1920x0_80_0_0_28e0da99bf8cb151d097c9eea5e1097f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кожин, совет федерации рф, безопасность, россия, владимир путин
Владимир Кожин, Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА
Сенатор Кожин сообщил, что в России кратно усилят меры противодействия угрозам БПЛА