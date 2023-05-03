https://ria.ru/20230503/bpla-1869456402.html

Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА

Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА - РИА Новости, 03.05.2023

Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА

У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:58

2023-05-03T16:58

2023-05-03T17:01

владимир кожин

совет федерации рф

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. В результате предпринятых мер с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. По его мнению, угроза эта будет возрастать и "нам необходимо принимать все меры, чтобы (противодействовать этому), у нас есть такие возможности, мы их будем усиливать просто кратно, чтобы все эти вещи не могли достичь цели".

https://ria.ru/20230428/bpla-1868493933.html

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владимир кожин, совет федерации рф, безопасность, россия, владимир путин