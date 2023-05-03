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Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА - РИА Новости, 03.05.2023
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16:58 03.05.2023 (обновлено: 17:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bpla-1869456402.html
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА - РИА Новости, 03.05.2023
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА
У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:58
2023-05-03T17:01
владимир кожин
совет федерации рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин. Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. В результате предпринятых мер с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. По его мнению, угроза эта будет возрастать и "нам необходимо принимать все меры, чтобы (противодействовать этому), у нас есть такие возможности, мы их будем усиливать просто кратно, чтобы все эти вещи не могли достичь цели".
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владимир кожин, совет федерации рф, безопасность, россия, владимир путин
Владимир Кожин, Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Сенатор Кожин заявил о кратном усилении мер противодействия угрозам БПЛА

Сенатор Кожин сообщил, что в России кратно усилят меры противодействия угрозам БПЛА

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Кожин
Владимир Кожин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Кожин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. У России есть все возможности для противодействия угрозам от беспилотных летательных аппаратов, мы их будем усиливать кратно, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Кожин.
Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента. В результате предпринятых мер с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.
«
"Это одна из главных проблем - беспилотная техника", - сказал политик.
По его мнению, угроза эта будет возрастать и "нам необходимо принимать все меры, чтобы (противодействовать этому), у нас есть такие возможности, мы их будем усиливать просто кратно, чтобы все эти вещи не могли достичь цели".
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