ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины
Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREСклад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция
Склад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.
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"Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины — для этого мы выделяем дополнительный миллиард евро", — приводятся в заявлении слова главы органа исполнительной власти Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен.
Еще 500 миллионов Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе.
Помимо этого, страны ЕС обязались поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Для этого из Европейского фонда мира (European peace facility, EPF) выделят миллиард евро.
Москва неоднократно заявляла, что грузы с вооружением для Украины "станут законной целью" для российских Вооруженных сил. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".