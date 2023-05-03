https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869398734.html

ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины

ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 03.05.2023

ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:24

2023-05-03T13:24

2023-05-03T14:03

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.Еще 500 миллионов Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе. Помимо этого, страны ЕС обязались поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Для этого из Европейского фонда мира (European peace facility, EPF) выделят миллиард евро.Москва неоднократно заявляла, что грузы с вооружением для Украины "станут законной целью" для российских Вооруженных сил. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европа