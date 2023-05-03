Рейтинг@Mail.ru
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 03.05.2023 (обновлено: 14:03 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/boepripasy-1869398734.html
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 03.05.2023
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины
Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:24
2023-05-03T14:03
украина
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869403154_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_1b458f101f703107f3ca5550bf840d80.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.Еще 500 миллионов Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе. Помимо этого, страны ЕС обязались поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Для этого из Европейского фонда мира (European peace facility, EPF) выделят миллиард евро.Москва неоднократно заявляла, что грузы с вооружением для Украины "станут законной целью" для российских Вооруженных сил. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869317020.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869403154_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1569dfac8cddc1749a6323af9b55da03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европа
Украина, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европа
ЕК выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины

© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREСклад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция
Склад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий Цезарь, используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
Склад 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых Вооруженными силами Украины, на заводе в Тарбе, Франция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Еврокомиссия выделит еще полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.
«

"Вместе с государствами-членами мы совместно закупим еще больше боеприпасов для Украины — для этого мы выделяем дополнительный миллиард евро", — приводятся в заявлении слова главы органа исполнительной власти Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен.

Еще 500 миллионов Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе.
Помимо этого, страны ЕС обязались поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Для этого из Европейского фонда мира (European peace facility, EPF) выделят миллиард евро.
Москва неоднократно заявляла, что грузы с вооружением для Украины "станут законной целью" для российских Вооруженных сил. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Западные спонсоры засомневались в успехе украинского контрнаступления
Вчера, 08:25
 
УкраинаЕврокомиссияВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала