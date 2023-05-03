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Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран - РИА Новости, 03.05.2023
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12:40 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bitva-1869381760.html
Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран
Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран - РИА Новости, 03.05.2023
Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран
Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:40
2023-05-03T12:40
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры России. В соревнованиях примут участие команды из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана и Турции. "Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы", - отметили в ведомстве. Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей. Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.
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технологии, россия, вьетнам, индия, promobot
Технологии, Россия, Вьетнам, Индия, Promobot
Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран

Минцифры сообщило, что участниками "Битва роботов" станут 77 команд из шести стран

© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Битва" грузовых роботов
Битва грузовых роботов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Битва" грузовых роботов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры России.
«
"Участниками чемпионата "Битва роботов" станут 67 команд из 20 российских регионов и 10 иностранных команд. Изначально планировалось отобрать 48 заявок, но претенденты продолжили обращаться к организаторам. В итоге поступило более 190 заявок и было принято решение расширить число участников", - говорится в сообщении.
В соревнованиях примут участие команды из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана и Турции. "Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы", - отметили в ведомстве.
Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей.
Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.
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