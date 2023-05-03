Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран
Минцифры сообщило, что участниками "Битва роботов" станут 77 команд из шести стран
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Битва" грузовых роботов
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Битва" грузовых роботов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры России.
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"Участниками чемпионата "Битва роботов" станут 67 команд из 20 российских регионов и 10 иностранных команд. Изначально планировалось отобрать 48 заявок, но претенденты продолжили обращаться к организаторам. В итоге поступило более 190 заявок и было принято решение расширить число участников", - говорится в сообщении.
В соревнованиях примут участие команды из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана и Турции. "Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы", - отметили в ведомстве.
Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей.
Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.