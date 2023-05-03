https://ria.ru/20230503/bitva-1869381760.html

Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран

Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран - РИА Новости, 03.05.2023

Участниками "Битвы роботов" станут 77 команд из шести стран

Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:40

2023-05-03T12:40

2023-05-03T12:40

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Участниками международного чемпионата "Битва роботов" стали 77 команд из шести стран мира, всего было подано более 190 заявок, говорится в сообщении Минцифры России. В соревнованиях примут участие команды из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана и Турции. "Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы", - отметили в ведомстве. Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей. Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230124/robot-1847079528.html

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технологии, россия, вьетнам, индия, promobot