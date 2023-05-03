Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 03.05.2023 (обновлено: 18:41 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869487830.html
В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник
В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник - РИА Новости, 03.05.2023
В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник
Временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Санкт-Петербурге с конца апреля до 15 мая, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:36
2023-05-03T18:41
санкт-петербург
технологии
москва
владимир путин
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_34b257a0aa9894cf8abb80cf75de079f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Санкт-Петербурге с конца апреля до 15 мая, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах."Полеты беспилотников запрещены до 15 мая где-то с 27-28 апреля", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.В региональном центре Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РИА Новости отказались комментировать ситуацию со временным ограничением на использование беспилотников.Как подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам, полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869485100.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_8925797a43c12a107a51e72dcf91e97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, технологии, москва, владимир путин, сергей собянин
Санкт-Петербург, Технологии, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник

В Санкт-Петербурге временный запрет на полеты дронов действует с конца апреля до 15 мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Санкт-Петербурге с конца апреля до 15 мая, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.
"Полеты беспилотников запрещены до 15 мая где-то с 27-28 апреля", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В региональном центре Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РИА Новости отказались комментировать ситуацию со временным ограничением на использование беспилотников.
Как подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам, полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Серпухове запретили использовать беспилотники
Вчера, 18:21
 
Санкт-ПетербургТехнологииМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала