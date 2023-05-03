https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869487830.html

В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник

В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник - РИА Новости, 03.05.2023

В Петербурге запретили полеты беспилотников до 15 мая, сообщил источник

Временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Санкт-Петербурге с конца апреля до 15 мая, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:36

2023-05-03T18:36

2023-05-03T18:41

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технологии

москва

владимир путин

сергей собянин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Санкт-Петербурге с конца апреля до 15 мая, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах."Полеты беспилотников запрещены до 15 мая где-то с 27-28 апреля", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.В региональном центре Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РИА Новости отказались комментировать ситуацию со временным ограничением на использование беспилотников.Как подсчитало РИА Новости по сообщениям местных властей и открытым источникам, полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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санкт-петербург, технологии, москва, владимир путин, сергей собянин