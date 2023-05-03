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Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 03.05.2023
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17:53 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bellona-1869476865.html
Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России
Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 03.05.2023
Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных неправительственных организаций экологический фонд "Беллона", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:53
2023-05-03T17:53
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
экология
норвегия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных неправительственных организаций экологический фонд "Беллона", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд "Беллона", Экологическое объединение "Беллона") (Королевство Норвегия)", - говорится в сообщении. Ранее деятельность данной НПО была по знака нежелательной в России Генеральной прокуратурой РФ.
https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, экология, норвегия
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия, Экология, Норвегия
Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России

Минюст включил норвежский экологический фонд "Беллона" в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных неправительственных организаций экологический фонд "Беллона", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд "Беллона", Экологическое объединение "Беллона") (Королевство Норвегия)", - говорится в сообщении.
Ранее деятельность данной НПО была по знака нежелательной в России Генеральной прокуратурой РФ.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России
28 апреля, 13:51
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ПроисшествияЭкологияНорвегия
 
 
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