https://ria.ru/20230503/bellona-1869476865.html

Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России

Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 03.05.2023

Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных неправительственных организаций экологический фонд "Беллона", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:53

2023-05-03T17:53

2023-05-03T17:53

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

экология

норвегия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных неправительственных организаций экологический фонд "Беллона", сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд "Беллона", Экологическое объединение "Беллона") (Королевство Норвегия)", - говорится в сообщении. Ранее деятельность данной НПО была по знака нежелательной в России Генеральной прокуратурой РФ.

https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, экология, норвегия