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Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
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17:49 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ataki-1869473237.html
Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль
Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль
Информация об атаках беспилотников на Кремль подтверждает, что против России ведётся полномасштабная война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:49
2023-05-03T17:49
россия
москва
украина
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
сергей собянин
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Информация об атаках беспилотников на Кремль подтверждает, что против России ведётся полномасштабная война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Информация об атаках бандеровских беспилотников на Кремль лишний раз подтверждает, что против нашей страны ведётся самая настоящая полномасштабная война. У нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают "красные линии". Он ежедневно беспощадно убивает детей, калечит мирное население, наносит удары по гражданской инфраструктуре, включая АЭС, и по нашим центрам принятия решений", - написал он в своем телеграм-канале. По словам парламентария, необходимы решительные действия, в том числе по прекращению поставок боевой техники для Украины из-за рубежа. "Как видим, промедление лишь на руку врагу. Провокации усиливаются по всем направлениям. Безнаказанность поощряет бандеровскую клику на диверсии и обстрелы мирных граждан", - добавил Зюганов. Депутат подчеркнул, что сегодня для победы "над неонацистами и их истинными хозяевами - коллективным Западом" - требуется максимальное сплочение общества.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
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россия, москва, украина, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, сергей собянин
Россия, Москва, Украина, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Сергей Собянин
Зюганов прокомментировал атаки украинских дронов на Кремль

Зюганов: атаки дронов на Кремль подтверждают, что против России идет полномасштабная война

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Информация об атаках беспилотников на Кремль подтверждает, что против России ведётся полномасштабная война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Информация об атаках бандеровских беспилотников на Кремль лишний раз подтверждает, что против нашей страны ведётся самая настоящая полномасштабная война. У нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают "красные линии". Он ежедневно беспощадно убивает детей, калечит мирное население, наносит удары по гражданской инфраструктуре, включая АЭС, и по нашим центрам принятия решений", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, необходимы решительные действия, в том числе по прекращению поставок боевой техники для Украины из-за рубежа.
"Как видим, промедление лишь на руку врагу. Провокации усиливаются по всем направлениям. Безнаказанность поощряет бандеровскую клику на диверсии и обстрелы мирных граждан", - добавил Зюганов.
Депутат подчеркнул, что сегодня для победы "над неонацистами и их истинными хозяевами - коллективным Западом" - требуется максимальное сплочение общества.
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