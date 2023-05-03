https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

Алиев пригрозил Армении изоляцией

Алиев пригрозил Армении изоляцией - РИА Новости, 03.05.2023

Алиев пригрозил Армении изоляцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении транспортной изоляцией, если Ереван снова попытается включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:34

2023-05-03T15:34

2023-05-03T15:34

в мире

армения

азербайджан

баку

ильхам алиев

обсе

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 3 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении транспортной изоляцией, если Ереван снова попытается включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в текст двустороннего мирного соглашения. "Любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна. Азербайджан надеется, что Армения проявит конструктивность. Если нет - что ж, мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они (Армения – ред.) снова будут изолированы", - сказал Алиев в Шуше на четвертой международной конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему". По его словам, за 28 лет Минская группа ОБСЕ не сделала ничего плодотворного. "Основной причиной этого было то, что Армения не хотела освобождать территории. Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат... чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чуда... Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти 30 лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития", - отметил президент Азербайджана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230424/kpp-1867424449.html

https://ria.ru/20230420/odkb-1866567775.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, обсе, ситуация на армяно-азербайджанской границе