Россиянам предложили туры еще в одну пляжную страну, МИД напомнил о рисках
Крупный туроператор предложил путевки в Албанию, но МИД советует тщательно все взвесить
© Depositphotos.com / frimerkeПобережье Албании
© Depositphotos.com / frimerke
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В ассортименте крупного туроператора появились пакетные туры в Албанию с перелетом через Кувейт, сообщает АТОР.
Компания ПАКС, недавно объявившая о начале продаж турпакетов в Черногорию, анонсировала запуск пакетных туров в Албанию. Программы строятся перевозке на рейсах Jazeera Airways из Москвы в Тиват (Черногория) через Кувейт. Далее в – наземный трансфер до албанских курортов.
Старт полетной программы Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Кувейт намечен на 4 июня. Частота полетов – дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. По пути в Албанию туристы должны будут сделать две пересадки – в Кувейте и в Черногории. Из Тивата туристов заберет трансфер и доставит в Тирану.
Стоимость туров – от 185 тысяч рублей на двоих на неделю в отель категории "четыре звезды" и от 197 тысяч рублей – в "пятерку". Трансфер в эту цену не входит. Но его можно забронировать в процессе оформления, выбрав индивидуальный трансфер или групповой. Стоимость, в зависимости от числа пассажиров и курорта, от 115 до 555 евро.
Кроме того, в этом году Албания отменила летний безвизовый режим для российских туристов, который вводился каждый год на период с 1 мая по 30 сентября.
Заявление на визу в Албанию в 2023 году может быть подано только в электронном формате на портале, личное присутствие заявителей не требуется. Срок действия загранпаспорта для подачи на визу должен быть не менее 90 дней с момента предполагаемого выезда из Албании. Стоимость для соискателей старше 12 лет – 50, от 6 до 12 лет – 25 долларов, младше – бесплатно. Оплатить визовый сбор можно только с банковской карты иностранного банка.
Напомним, ранее МИД России напомнил о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании. В частности, о случаях "дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами". И даже о "гибели российских туристов на территории Албании при не выясненных до конца обстоятельствах".
Ведомство рекомендовало тщательно взвешивать все "за" и "против", учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности.