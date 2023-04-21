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Албания отменила безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 21.04.2023
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16:21 21.04.2023 (обновлено: 16:36 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/visa-1866941708.html
Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 21.04.2023
Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:21
2023-04-21T16:36
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России. "Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что, в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от в 20 апреля 2023 года, ...отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", - сообщило посольство на своем сайте. Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки. В посольстве уточнили РИА Новости, что россияне, желающие посетить Албанию, могут заполнить заявку на получение электронной визы на сайте посольства. "Кроме того, освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу", - уточнили в посольстве.
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албания, в мире
Албания, В мире
Албания отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила безвиз для россиян, действовавший ежегодно с 1 мая по 30 сентября

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России.
"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что, в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от в 20 апреля 2023 года, ...отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", - сообщило посольство на своем сайте.
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Инфографика
Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.
В посольстве уточнили РИА Новости, что россияне, желающие посетить Албанию, могут заполнить заявку на получение электронной визы на сайте посольства.
"Кроме того, освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу", - уточнили в посольстве.
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