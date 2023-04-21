https://ria.ru/20230421/visa-1866941708.html

Албания отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 21.04.2023

Албания отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:21

2023-04-21T16:21

2023-04-21T16:36

албания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/03/1508140381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f471c7dec7d811869982ad5bc943efd3.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Албания отменила безвизовый режим для россиян, который с 2021 года вводился на летний период с 1 мая по 30 сентября, сообщило посольство Албании в России. "Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что, в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от в 20 апреля 2023 года, ...отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", - сообщило посольство на своем сайте. Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки. В посольстве уточнили РИА Новости, что россияне, желающие посетить Албанию, могут заполнить заявку на получение электронной визы на сайте посольства. "Кроме того, освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу", - уточнили в посольстве.

https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

албания, в мире