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ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы - РИА Новости, 02.05.2023

ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:31

2023-05-02T20:31

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте ЕК. Уточняется, что нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 5 июня. Они нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в пяти странах.Отмечается, что эти сельскохозяйственные культуры по-прежнему можно перевозить через вышеперечисленные страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита". В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и других продуктов, поступающих с Украины.В июне прошлого года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, а также запустил так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах, что уже к осени привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.В середине апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария на фоне протестов аграриев объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. Но 28 апреля Еврокомиссия договорилась с этими странами и Румынией об отмене ограничений, за исключением пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Взамен фермерам пообещали пакет помощи на 100 миллионов евро.

https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html

https://ria.ru/20230420/postavki-1866741406.html

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цены на нефть, болгария, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, польша