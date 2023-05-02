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ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы - РИА Новости, 02.05.2023
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20:31 02.05.2023 (обновлено: 21:08 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/zerno-1869273583.html
ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы
ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы - РИА Новости, 02.05.2023
ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы
Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:31
2023-05-02T21:08
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте ЕК. Уточняется, что нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 5 июня. Они нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в пяти странах.Отмечается, что эти сельскохозяйственные культуры по-прежнему можно перевозить через вышеперечисленные страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита". В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и других продуктов, поступающих с Украины.В июне прошлого года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, а также запустил так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах, что уже к осени привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.В середине апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария на фоне протестов аграриев объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. Но 28 апреля Еврокомиссия договорилась с этими странами и Румынией об отмене ограничений, за исключением пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Взамен фермерам пообещали пакет помощи на 100 миллионов евро.
https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html
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цены на нефть, болгария, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, польша
Цены на нефть, Болгария, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Польша
ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти европейских странах до 5 июня

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте ЕК.
Уточняется, что нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 5 июня. Они нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в пяти странах.
«

"В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах членах ЕС, кроме пяти: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — следует из публикации.

Отмечается, что эти сельскохозяйственные культуры по-прежнему можно перевозить через вышеперечисленные страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита". В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и других продуктов, поступающих с Украины.
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В июне прошлого года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, а также запустил так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах, что уже к осени привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
В середине апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария на фоне протестов аграриев объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. Но 28 апреля Еврокомиссия договорилась с этими странами и Румынией об отмене ограничений, за исключением пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Взамен фермерам пообещали пакет помощи на 100 миллионов евро.
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