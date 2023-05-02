ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы
ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти европейских странах до 5 июня
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте ЕК.
Уточняется, что нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 5 июня. Они нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в пяти странах.
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"В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме пяти: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — следует из публикации.
Отмечается, что эти сельскохозяйственные культуры по-прежнему можно перевозить через вышеперечисленные страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита". В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и других продуктов, поступающих с Украины.
В июне прошлого года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, а также запустил так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах, что уже к осени привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
В середине апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария на фоне протестов аграриев объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. Но 28 апреля Еврокомиссия договорилась с этими странами и Румынией об отмене ограничений, за исключением пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Взамен фермерам пообещали пакет помощи на 100 миллионов евро.