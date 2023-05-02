https://ria.ru/20230502/zaytsev-1869140733.html

Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева

Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 02.05.2023

Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что тот был талантливым, душевно щедрым, безраздельно... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:22

2023-05-02T13:22

2023-05-02T13:46

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что тот был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлечённым своим призванием человеком, сообщается на сайте Кремля. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев – талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив её в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что светлая память об этом замечательном мастере и созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, вячеслав зайцев, владимир путин, умер вячеслав зайцев