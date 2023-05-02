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Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
13:22 02.05.2023 (обновлено: 13:46 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/zaytsev-1869140733.html
Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева
Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 02.05.2023
Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева
Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что тот был талантливым, душевно щедрым, безраздельно... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:22
2023-05-02T13:46
культура
новости культуры
россия
вячеслав зайцев
владимир путин
умер вячеслав зайцев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что тот был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлечённым своим призванием человеком, сообщается на сайте Кремля. Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев – талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив её в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что светлая память об этом замечательном мастере и созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников.
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новости культуры, россия, вячеслав зайцев, владимир путин, умер вячеслав зайцев
Культура, Новости культуры, Россия, Вячеслав Зайцев, Владимир Путин, Умер Вячеслав Зайцев
Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модельер Вячеслав Зайцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что тот был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлечённым своим призванием человеком, сообщается на сайте Кремля.
Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев – талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив её в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память об этом замечательном мастере и созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников.
Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора"
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанк

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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1 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанк

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

Художественный руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев в экспериментальном цехе пошива одежды

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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2 из 11
© РИА Новости / Петрухин | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад. Московский театр Современник
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Петрухин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

Художник-модельер Вячеслав Зайцев

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

© РИА Новости / Александр Макаров
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Величинский | Перейти в медиабанк

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

Французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

© РИА Новости / Сергей Величинский
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5 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 11
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре Новая опера на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

Модельер Вячеслав Зайцев во время презентации своей книги Мода. Мой дом

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Дизайнер Валентин Юдашкин и модельер Вячеслав Зайцев на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 10 марта 2018

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

Модельер Вячеслав Зайцев на вручении премии Человек года по версии журнала GQ

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 11
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

Модельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
11 из 11

Вячеслав Зайцев родился в столице ситца — Иваново, окончил там техникум по специальности "художник текстильного рисунка", но развивать свои таланты уехал в Москву, в институт того же профиля.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
1 из 11

Карьеру будущий модельер начал на швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкине. В то время, когда спецодежду шили исключительно из серых тканей, Зайцев создал собственную коллекцию нарядов для сельских женщин: цветные телогрейки, расписные валенки и юбки из павловопосадских платков.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
2 из 11
Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад". Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Петрухин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Зайцеву устроили товарищеский суд за "надругательства над советскими труженицами" — так назвали коллекцию с цветными телогрейками. На суде оказался журналист Paris Match. Он снял репортаж о первом советском модельере, который вышел во французском журнале под заголовком "Он диктует моду Москве".

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
4 из 11

После сенсационной статьи к Зайцеву стали наведываться представители крупнейших западных журналов, а потом и законодатели мод.

На фото: французский кутюрье Пьер Карден и модельер Вячеслав Зайцев (слева направо) в ресторане "Яр" перед показом новой коллекции Кардена весна-лето — 2010.

© РИА Новости / Сергей Величинский
Перейти в медиабанк
5 из 11

Модельер Слава Зайцев на показе коллекции Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 11

В 1970-е годы художник начал сотрудничать со звездами советской эстрады.

На фото: Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере в честь 70-летия модельера.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике, написал несколько книг.

На фото: презентация книги "Мода. Мой дом" на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев (справа) на показе новой коллекции одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 11

В 1979 году Зайцев начал работать в небольшом ателье, которое затем превратил в Московский Дом моды. В 1988 году Вячеслав Зайцев стал его директором, а потом — креативным директором и худруком.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Как признавался сам модельер, он всегда мечтал о том, чтобы распространять высокую моду в массы, дарить людям радость, признание красоты и приобщение к ней.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
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